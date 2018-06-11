FİNANS

"Büyümenin 2018'in tamamına yayılmasını bekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

DEİK Başkanı Olpak: - "Güçlü büyüme rüzgarının 2018'in tamamına yayılmasını bekliyoruz" - "Büyüme rakamları, iç talepten destek alan bir görünüm çizerken, tüketimin yanı sıra yatırımların da katkı verdiği bir ortamın göstergesi"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yüzde 7,4'lük ilk çeyrek büyümesine ilişkin, "Güçlü büyüme rüzgarının 2018'in tamamına yayılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydederek, bu dönemde yine dünyanın önde gelen performanslarından birine imza attığını belirten Olpak, "2018 yılına kuvvetli bir tempoyla girdiğimizi kanıtlayan büyüme oranımız, kredi derecelendirme kuruluşları klasikleşmiş kötümser senaryolarını yazmaya devam etse de gıpta edilir seviyede sürüyor. Büyüme rakamları, iç talepten destek alan bir görünüm çizerken, tüketimin yanı sıra yatırımların da katkı verdiği bir ortamın göstergesi. Yatırımlarda yaşanan yüzde 9,7'lik artış sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörlere bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde yine genele yayılmış bir büyüme görmenin memnun edici olduğunu kaydeden Olpak, bu bağlamda verilerin, hizmetler ve sanayi sektörlerinin ilk çeyrek büyümesine vermiş olduğu desteğin oldukça anlamlı olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Olpak, şunları kaydetti:

"Açıklanan 7,4 seviyesindeki büyüme oranı ile Türkiye AB ülkelerini geride bırakırken OECD ülkelerinde ise zirveyi paylaşıyor. Dünya ticaretinin 4’te 3’ünü temsil eden G-20 ülkeleri arasında ise en iyi performansı sergileyen 2’nci ülke konumundayız. Beklentilerimizin üstünde gelen büyüme verisi, Türkiye’nin ekonomik performansının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri gideriyor. 2017 yılında yaptığımız göz kamaştıran finali de göz önünde bulundurursak bu güçlü büyüme rüzgarının 2018'in tamamına yayılmasını bekliyoruz. Hep dediğimiz gibi ekonomi bir beklenti yönetimidir. 24 Haziran sonrası Türkiye pozitif bir değişim sürecine girecek, dış talepte de önümüzdeki çeyreklerde bir normalleşme göreceğimizi umuyoruz. Biz iş dünyası olarak sürdürülebilir bir büyümeye dünyada adından söz ettiren Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
büyüme verisi DEİK

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