Büyümenin önündeki iki engel: Likidite ve sermaye yetersizliği

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - VERGİ, denetim, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars'ın yaptığı bir araştırmaya göre, orta ölçekli şirketlerin büyümesinin önündeki en önemli iki engel, likidite ve sermaye yetersizliği. Araştırmada, iş büyütme alanı bulmakta zorluk çeken şirketlerin, hedeflenen değere ulaşıp, büyümesi, pazardaki ürün ve hizmet kalitesini artırması için ihtiyaçlarını belirleyip yol haritası çizmeleri gerektiği belirtildi.

Orta ölçekli şirketler yapılan bir araştırmaya göre, iş büyütme alanı bulmakta zorluk çekiyor, yatırım kararı konusunda ortaklarını ikna edemiyor, departmanlar arası iletişim kurmakta, birlikte çalışmakta, üretim planlaması ve müşteri taleplerini yönetmekte sorun yaşıyor. Bu tür problemler şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeleri önünde ciddi engel oluşturuyor.

Şirketlerin hedeflenen değere ulaşabilmeleri için, hedeflenen pazar ve pazardaki pozisyonu, büyüme planı, ürün ve hizmetlerin kalitesi, operasyonel etkinliği, organizasyon yapısı, kurumsallığı ve yönetim ekibinin deneyim ve yetkinliği gibi alanlarda ihtiyaçların belirleyip yol haritası ortaya koymaları büyük önem taşıyor.