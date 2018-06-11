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'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyümesine ilişkin "Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici bir gelişme" dedi.

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyümesine ilişkin "Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici bir gelişme" dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 2018 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin, yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında birinci, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G-20 ülkeleri arasında ise ikinci sırada olduğuna dikkat çeken Burkay, Türkiye'nin ilk çeyrekte sanayi üretimi kaynaklı büyüme performansı ortaya koyduğunu vurguladı. Başkan Burkay, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, ilk çeyrekteki bu performansla önemli bir başarıya imza attı. Ülkemizin güçlü büyüme dinamikleriyle ortaya koyduğu bu başarı, özel sektörün ekonomiye ve istikrara güveninin göstergesidir. Büyümenin sanayi üretimine dayalı olması oldukça sevindirici. Geçtiğimiz sene aynı dönemde büyüme tüketime dönük bir büyümeydi. Yılın ilk çeyreğindeki büyümenin sanayi üretimi kaynaklı olması büyümenin kalitesini daha da artırdı. Türkiye, fiyat ve finansal istikrarın olduğu dönemde hızlı büyüme yakaladı. Bu özelliğimizi kaybetmemeliyiz. Türkiye’nin hızlı büyümesinin devam etmesi için fiyat ve finansal istikrarın sağlanması lazım. Kalıcı ve sağlıklı büyüme için bu şart. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme performansı aynı zamanda ülkemizin yatırım ve büyüme noktasında iştahını da bize gösteriyor."
'YENİ REFORMLARA ODAKLANMALIYIZ'
Uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye’nin döviz kurlarındaki dalgalanma ve seçim atmosferine rağmen büyüme başarısının piyasaya moral verdiğini kaydeden BTSO Başkanı Burkay, şöyle devam etti:
"Türkiye’ye yatırım yapan her zaman kazanmıştır. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye’nin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ekonomimizdeki başarıların kalıcı hale gelmesi için yapısal reformları hayata geçmeyi sürdürmeliyiz. 'Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye' hedefleri doğrultusunda Bursa iş dünyası olarak bizler de katkımızı sürdüreceğiz."

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