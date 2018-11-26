MUHARREM CİN - Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Türkiye'de buzağı ölümlerinin hayvancılık sektörünü ve et fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli sorunlardan biri olduğunu, bunu önlemek amacıyla Ar-Ge merkezlerinde probiyotik katkılı mama ürettiklerini ve seri üretim için yatırım aşamasına geldiklerini söyledi.

Kinay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak yurt dışından ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yem kalitesini ve yem çeşitliliğini artırmak için ilk kez Ar-Ge merkezi oluşturduklarını belirten Kinay, şöyle konuştu:

"Ankara Üniversitesindeki teknokentten yer kiralayarak bir Ar-Ge merkezi oluşturduk. Şu anda orada danışman olarak görev yapan iki profesör ve bir doçent arkadaşımız probiyotik ve diğer verimli hayvan beslenmesine yönelik çalışmaları yürütüyorlar. Bizim yem konusundaki kaliteyi artırmak, bu yemin çeşitliliğini gerçekten hayvan sağlığını da gözeterek doğru bir rasyonla (Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı) temin etmek ve genel makro ekonomik açıdan bizim ihtiyaç duyduğumuz ithalatı önleyecek çalışmalara katkı sağlayacak bir girişim gerçekleştirmiş olduk."