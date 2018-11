MUHARREM CİN - Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Türkiye'de buzağı ölümlerinin hayvancılık sektörünü ve et fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli sorunlardan biri olduğunu, bunu önlemek amacıyla Ar-Ge merkezlerinde probiyotik katkılı mama ürettiklerini ve seri üretim için yatırım aşamasına geldiklerini söyledi.

- "Et fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli sorunlardan biri"

Genel Müdür Kinay, "Tarım Kredi Yem AŞ olarak yerli buzağı maması üretimi için Türkiye'de ilk kez stratejik bir yatırımı gerçekleştireceğiz." dedi.

Buzağı ölümlerinin önüne geçilebilecek buzağı maması geliştirildiğini anlatan Kinay, şunları kaydetti:

"Buzağı maması yurt dışından ithal edilen bir ürün. Biz buzağı mamasını probiyotik katkılarla çok rastlanan buzağı ölümlerinin önüne geçebileceğimiz gıda haline dönüştürdük. Türkiye'de buzağı ölümleri hayvancılık sektörünü, et fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli sorunlardan birisidir. Buzağı ölümlerini engelleyecek buzağı mamasıyla ülkemizde her yıl kaybettiğimiz yaklaşık 500 bin buzağıyı ya da en azından bunun 250-300 binini sağlıklı bir şekilde büyütme imkanına kavuşturacağız. Böylece et üretimi konusundaki temel sorunlarından birini çözmüş olacağız."

- Yatırım tutarı 100 milyon dolar

Kinay, buzağı mamasının üretimiyle ilgili öngörülen yatırım tutarının 100 milyon dolar olduğunu, süper teşvikler olarak bilinen proje bazlı teşviklere kurum olarak başvuracaklarını bildirdi.