FİNANS

BV Kripto Fonu uygulaması BV Crypto AppStore ve Google Play’de kullanıma sunuldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Boğaziçi Ventures, kripto paralara yatırım ve saklama hizmeti veren BV Kripto Fonu’na ait BV Crypto uygulamasını Apple ve Google Play platformlarında müşterilerinin hizmetine sundu.

BV Kripto Fonu uygulaması BV Crypto AppStore ve Google Play’de kullanıma sunuldu

İstanbul, 2 Eylül (DHA) - Boğaziçi Ventures, kripto paralara yatırım ve saklama hizmeti veren BV Kripto Fonu’na ait BV Crypto uygulamasını Apple ve Google Play platformlarında müşterilerinin hizmetine sundu.
BV Crypto uygulaması, BV Kripto Fonu yatırımcılarına Boğaziçi Ventures tarafından saklama ve kripto para alokasyonu yapılan portföylerinin anlık olarak durumunu, fon içindeki kripto paraların anlık fiyatlarını ve kripto para ekosistemine ilişkin haberleri izleme olanağı sunuyor. BV Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Partneri Tuna Ercilli, uygulamanın Temmuz 2019 tarihinde hayata geçirildiğini belirterek, “BV Crypto aracılığı ile kripto paralara yatırım yapmak isteyen fakat hangi kripto parayı nasıl alacağı ve nasıl güvenli şekilde saklayacağı konusunda çekinceleri olan tüm yatırımcıların sorunlarını çözdüğümüz gibi, aplikasyonlar üzerinden şeffaf bir şekilde anlık portföylerini takip etme imkanını da vermiş oluyoruz” dedi.
BV Crypto uygulaması yatırımcının fonuna ait performans grafiği, giriş tarihi, pay adedi, giriş fiyatı, anlık fiyat, girilen günden itibaren yüzdesel getiri, fonun içindeki alokasyon, fonun içindeki kripto paraların fiyatları ve yüzdesel ağırlıkları gibi bilgilerle beraber, fondan çıkış için işlem ofisine aktarılmak üzere çıkış emri veren çıkış butonunu da içeriyor. Uygulamanın haberler bölümünde de kripto para ekosistemine ilişkin gelişmelere yer veriliyor. (Fotoğraflı)

BV Kripto Fonu uygulaması BV Crypto AppStore ve Google Play’de kullanıma sunuldu

PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldıİstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı
Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesindeTürkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dacia'dan, Ağustos ayı kampanyası

Dacia'dan, Ağustos ayı kampanyası

Döviz kurları

Döviz kurları

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.