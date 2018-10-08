C şekerin fiyatı serbestçe belirlenecek

Şeker Kanunu'na göre yurt içinde pazarlanamayan ve yurt dışı edilmesi zorunlu olan C şekerinin satış fiyatı, dünyanın başlıca borsalarında oluşan beyaz şeker fiyatları da dikkate alınarak şirketler tarafından serbestçe tespit edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Şeker Kanunu'na göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmesi zorunlu olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurt dışı edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İmalatçı-ihracatçıların hak ettikleri C şekeri tahsisat miktarları, belirlenen kullanım oranları tablosuyla imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığınca hesaplanacak. Tahsisat miktarının hesaplanmasında, yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınacak.