Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, "Enflasyon artış oranında, her ay düzenli olarak, çalışanların ve emeklilerin maaşlarının artırılması gerek." dedi.
Çakar, dernekte düzenlediği basın toplantısında, son bir yılda "kahvaltı sofrası ile sebzede görülen enflasyonun önemli ölçüde arttığını belirtti.
Ağustos ayında yıllık bazda tüketici enflasyonunun yüzde 17,9 olduğunu anımsatan Çakar, mutfak enflasyonunun asgari ücret, emekli memur ve işçi maaşı artışından daha fazla yükseldiğini aktardı.
Çakar, enflasyon artış oranında, her ay düzenli olarak maaşların da artırılması gerektiğini belirterek, "Asgari ücretlilerin maaşları ile emekli işçi ve memurların maaşları yükseltilmelidir." diye konuştu.
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