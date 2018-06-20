Çal'da dolu, tarımı vurdu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE'de şaraplık üzüm üretiminin yüzde 35'nin, çerezlik ayçiçeğinin ise yüzde 30'unun üretildiği Denizli'nin Çal ilçesinde son 15 gündür sağanakla birlikte etkili olan dolu, büyük hasara neden oldu. Dolu nedeniyle başta ayçiçeği olmak üzere üzüm, haşhaş, mısır ve buğday ekili alanlar yüzde 100'e varan oranlarda hasar gördü.

Çal ilçesi geçen 15 günde son 60 yılın en şiddetli sağanağı ve dolu yağışını birlikte yaşadı. Ceviz büyüklüğüne varan irilikte dolunun yağdığı ilçede özellikle ekili alanlar, büyük zarar gördü. Türkiye'de şaraplık üzüm üretiminin yüzde 35'inin, çerezlik ayçiçeği üretiminin ise yüzde 30'un yapıldığı ilçede, özellikle bu iki üründe büyük zarar meydana geldi. Bu iki ürünün yanında haşhaş, buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin yetiştirildiği ekili alanlarda zarar gözler önüne serildi. Ayçiçeğinin yetiştirildiği tarlalarda yaşanan dolu yağışı nedeniyle parmak kalınlığındaki başlar kırıldı. Devlet kontrolünde yetiştirilmesine izin verilen haşhaşlar da dolu yağışı nedeniyle delinip, içine su girince çürüdü. Dolu yağışı üzüm bağlarında da etkili oldu. Önümüzdeki ağustos ayında hasadı yapılması gereken üzüm bağlarında, dolu darbeleri nedeniyle salkımlar döküldü, çubuklar kırıldı. Buğday tarlalarında ise, başaklar büyük tahribata uğradı. Bölgede zarar gören ekili alanlarda üretimin büyük oranda düşeceği öngörülüyor.