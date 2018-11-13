FİNANS

Çaldıran'da seranın kontrolünü avcı böcekler sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

SIFIRIN altında 46 derece ile en düşük sıcaklık değerine sahip Van'ın Çaldıran ilçesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda biyolojik mücadele yapılıyor.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- SIFIRIN altında 46 derece ile en düşük sıcaklık değerine sahip Van'ın Çaldıran ilçesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda biyolojik mücadele yapılıyor. İlaç kullanımını minimum düzeye düşüren avcı böcekler, seradaki zararlılara karşı kullanılıyor.

Çaldıran İlçesi'nde 3 yıl önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen bir projeyle eksi 46 dereceye kadar düşen Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretilmeye başlandı. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 120 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar 10 milyon liraya mal oldu.

HORMON VE BENZERİ SENTETİK KİMYASALLAR KULLANILMIYOR

Serada tamamen doğal üretim yapılırken, hormon ve benzeri sentetik ürünler kullanılmıyor. İyi tarım sertifikasıyla üretim yapılan serada tozlanma arılarla yapılıyor. Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, kurulan serada biyolojik mücadele yaptıklarını söyledi. Taşkın, şöyle konuştu:

AVCI BÖCEKLER MÜCADELE EDİYOR

"Bu serada biyolojik mücadele yapıyoruz. Zararlı bir takım böceklere karşı avcı böcekler kullanılıyor. Bu vesileyle ilaç kullanımı minimum düzeye düşmüş oluyor. Tuta ve beyaz sinek seraların en önemli zararlılarıdır. Bu böceklerin yumurtasıyla beslenen avcı böcekler salındı bu seraya. Biz bunada biyolojik mücadele diyoruz. Seranın zararlı kontrolü onların ellerinde. Mücadelesini onlar yapıyor."

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