FİNANS

Çalık Denim’in Platin Ödül gururu

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 13:14 | Son Güncelleme

Çalık Denim, İTHİB tarafından organize edilen “İhracatın Liderleri Ödülleri”nde bu sene 4’üncü kez Platin Ödül’e layık görüldü - Çalık Denim Genel Müdür Fatih Doğan: - “Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 200 şirketi arasında yer alan Çalık Denim, önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla global alandaki konumunu güçlendirmeye devam edecek”

İSTANBUL (AA)- Premium denim üreticileri arasında yer alan ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan Çalık Denim, ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından bir kez daha ödüllendirildi.

Çalık Denim’den yapılan açıklamaya göre, Şirket, “İhracatın Liderleri Ödülleri”nde bu yıl dördüncü kez Platin Ödülü almanın gururunu yaşadı. Raffles Otel’de gerçekleştirilen törende ödül, Çalık Denim Genel Müdürü Fatih Doğan’a takdim edildi.

Hem sektöründe trendsetter olarak önemini koruyan hem de denim pazarı için büyük önem taşıyan ülkelerin tamamında güçlü bir konuma sahip olan Çalık Denim’in aynı zamanda yurt dışında ofis ve showroom yapılanmaları da bulunuyor.

Çalık Denim Genel Müdür Fatih Doğan, Denim’in sektöründe 30 yılını geride bıraktığını, daima inovasyona, yenilikçi fikirlere yatırım yapan, genç ve dinamik bir belirterek, “Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 200 şirketi arasında yer alan Çalık Denim, önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla global alandaki konumunu güçlendirmeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çalık Denim Fatih Doğan İTHİB

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