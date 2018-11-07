Çalık Holding, Afganistan'da 1,6 milyar dolarlık proje üstlendi

KABİL (AA) - Asya'nın en önemli enerji projesi olarak kabul edilen Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğal gaz boru hattı projesinin paralelinde ilerleyecek olan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini Çalık Holding üstlendi.
Çalık Holding'in Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini üstlenmesi dolayısıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı'nda tören düzenlendi.
İmza törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık katıldı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hattın 750 kilometrelik kısmının Afganistan topraklarından geçeceği, söz konusu hattan elde edilecek yıllık 100 milyon dolarlık transit gelirin doğrudan Afganistan'ın devlet hazinesine aktarılacağı bildirildi.
Proje sayesinde Türkmenistan'dan Pakistan'a bin megavat elektrik aktarılacağı belirtilen açıklamada, 1,6 milyar dolarlık projenin 3 yıl içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.
7200 avroluk tramvay parçası 6 bin liraya üretildi
Ekmekte israfı önleyecek önemli adım
Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı
Dolar kaç lira? (7 Kasım 2018 dolar yorumları)
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum