Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "30 yıldır teröre harcadığımız parayı harcamasaydık 3 tane Almanya olurduk." dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca Kars'taki bir otelde "Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler Eğitim Semineri" düzenlendi.

Seminere, Kars Valisi Rahmi Doğan, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti MKYK üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile sendika üyeleri katıldı.

Ergün Atalay, burada yaptığı konuşmada, Türk-İş'in 1 milyona yakın üyesi, 410 şube başkanı, 35 genel merkezi olan Türkiye'nin en önemli, en uzun soluklu kurumlarından bir tanesi olduğunu belirtti.

İşçilerin, sendika üyelerinin razı olmadığı bir sözleşmenin altına imza atmadıklarını belirten Atalay, "Hiç merak etmeyin, bu dönemde hem asgari ücrette, hem kamu sözleşmelerinde temsil ettiğim insanları sıkıntıya sokacak birşeyin altına imza atmam. Ama şu anda ülke yangın yeri, işçisinden işverenine, iktidarından muhalefetine herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.