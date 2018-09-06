Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "30 yıldır teröre harcadığımız parayı harcamasaydık 3 tane Almanya olurduk." dedi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca Kars'taki bir otelde "Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler Eğitim Semineri" düzenlendi.
Seminere, Kars Valisi Rahmi Doğan, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti MKYK üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile sendika üyeleri katıldı.
Ergün Atalay, burada yaptığı konuşmada, Türk-İş'in 1 milyona yakın üyesi, 410 şube başkanı, 35 genel merkezi olan Türkiye'nin en önemli, en uzun soluklu kurumlarından bir tanesi olduğunu belirtti.
İşçilerin, sendika üyelerinin razı olmadığı bir sözleşmenin altına imza atmadıklarını belirten Atalay, "Hiç merak etmeyin, bu dönemde hem asgari ücrette, hem kamu sözleşmelerinde temsil ettiğim insanları sıkıntıya sokacak birşeyin altına imza atmam. Ama şu anda ülke yangın yeri, işçisinden işverenine, iktidarından muhalefetine herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu ülkenin üzerinde 100 yıldır oyun devam ediyor, hiç oyun bitmiyor. 30 yıldır teröre harcadığımız parayı harcamasaydık 3 tane Almanya olurduk. Bunlar terör örgütlerine silah veriyorlar, para, akıl, moral veriyorlar. Bizi 100 senedir bölmeye çalışıyorlar, bu ülke dualı bir ülke. Bize yaptıklarını Avrupa'nın başka bir ülkesine yapsınlar vallahi 3 gün dayanamazlar." şeklinde konuştu.
- "Bu oyunu tezgahlayanlar var"
Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti MKYK üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan da 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle Türkiye'yle baş edemeyenlerin, 81 milyonun kardeşliğine, birliğine, beraberliğine halel getiremeyenlerin ekonomik savaş başlattığını söyledi.
Arslan, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Biz bunu hep söylüyorduk arka planda birileri var, bu oyunu tezgahlayanlar var. Bu oyunla birlikte Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, Türkiye'yi onların sözünden çıkmayan ülke haline getirmek isteyenler var diyorduk, birileri inanıyor birileri de inanmıyordu. Ne yazık ki ABD'nin başkanı çıktı halkın önünde dedi ki; 'Türkiye ile savaştayız'. Ekonomik savaş devam ediyor ve ekonomik savaş şu anda daha çok bir ve beraber olmamız, birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu gösteriyor."
Konuşmaların ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ahmet Arslan'a hediye takdim etti.
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