Çalışma hayatının yeni aktörü yapay zeka olacak

SEFA ŞENGÜL - Yapay zeka sistemlerinin, endüstri 4.0 ile 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ekonomi de dahil olmak üzere çalışma hayatının pek çok alanında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, birçok farklı başlıkta incelenen yapay zeka sistemleri, bilgi teknolojilerinden bilgi yönetimine, siber güvenlikten veri sistemlerine kadar farklı alanlarda kullanılıyor.

Yapay zekadan, daha çok, endüstriyel ürünlerin ve bilişim sistemlerinin geliştirilmesinde yararlanılırken, söz konusu kavram insan zekasıyla yapılan iş süreçlerinin makinelerle, özellikle bilgisayar sistemleriyle yapılması olarak tanımlanıyor.

Birçok alanda kendisinden yararlanılan ve iş hayatında etkinliği giderek artan yapay zeka sistemlerinin, endüstri 4.0 ile 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, ekonomi de dahil olmak üzere çalışma yaşamının pek çok alanında daha da yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

- "Yapay zeka üretimde olası maliyet artışlarını engelleyecek"

IBM Türkiye Müşteri Teknik Lideri ve Yapay Zeka Direktörü Kıvanç Uslu, dünyada yapay zeka yatırımlarında bir artış olduğunu belirterek, özellikle otomasyon, müşteri memnuniyeti ve deneyimi alanını destekleyen çözümler çerçevesinde yapay zekadan faydalanan şirketlerin sayısının sürekli arttığını söyledi.