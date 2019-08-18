Çalışma hayatlarının ikinci baharında üretime katkı sunuyorlar

Girişimci arkadaşlar, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 bin metrekaresi kapalı olan 14 bin metrekare alan üzerine öz sermayeleriyle kurdukları fabrikada atık kağıtları ülke ekonomisine geri kazandırarak viyol üretiyor.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Tunçarslan, AA muhabirine, emekli olan arkadaşlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk kağıt viyol üreticisi olduklarını ifade eden Tunçarslan, şöyle konuştu:

"İlk makineyi Çin'den getirdik. Bu makine ile işi öğrendik. İşe ilk başladığımızda kapasitemiz çok düşüktü ve 7 işçi ile birlikte 25 bin adet viyol üretimi gerçekleştiriyorduk. Çok şükür bugün üretim adetimizi 120 bine çıkardık. Şu anda personel sayımız 33 kişi ama dolaylı olarak nakliyeci ve diğerlerini dahil ettiğinizde bu rakam 50 kişiyi buluyor. Ürettiğimiz viyolleri hem bölgemizde hem de ülkemiz genelinde bulunan 17-18 kente gönderiyoruz. Ham maddemiz, çöpe giden gazete, dergi, karton, kitap defter gibi atıklar, bunları değerlendiriyoruz. Bizi mutlu eden şey bu atıkları tekrar ekonomiye kazandırmak."

- "Fabrikanın enerjisinin üçte birini biz üretiyoruz"

Tunçarslan, geri dönüşümün son yılların vazgeçilmez işlerinden biri olduğunu belirterek, şartların kendilerini bu girişime yönelttiğini dile getirdi.