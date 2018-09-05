Çam balında iyi başlayan hasat üreticiyi mutlu etti

Muğla ve ilçelerinde 6 binin üzerinde ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını anlatan Şahin, kentin yaklaşık 1,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını, gezginci arıcılarla bu sayının hasat döneminde 3 milyon kovana ulaştığını söyledi. Bu yılki çam balı hasadının iyi olduğunu vurgulayan Şahin, bal üreticilerinin de durumdan memnun kaldığını dile getirdi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de gerçekleştirildiğini, Türkiye'deki çam balı üretiminin de yaklaşık yüzde 80'inin Muğla'da yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinden Muğla'ya gelen arıcılar çam balı hasadı için Muğla ve ilçelerinde yoğunluk oluşturdu.

"Şu an itibarıyla gerçekten arıcılarımız memnun. Çam balı üretiminde birinci hasadı, erken gelen arkadaşlarımız yapmaya başladı. Umut ediyoruz hava şartları bu şekilde gittiği sürece çam balına giren arkadaşlarımızın yüzleri gülecek. Çam balı hasadında herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Eylül, ekim ayında da hava şartları bu şekilde giderse hem ülkemizin eksikliğini çam balıyla kapatmış oluruz hem de ülkemizin balda tek ihraç kalemi olan çam balı ihracatını yaparız."

Şahin, çam balında ise umutların arttığını ve ilk hasadın çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Anadolu'daki arıcıların bu nedenle yeterince çiçek balı alamadığını vurgulayan Şahin, alınması gereken balın ancak yüzde 30'unun hasat edildiğini ifade etti.

Muğla'da çam balı hasadının başladığını belirten Şahin, mayıs ayındaki yağışlardan çok umutlandıklarını ancak haziran ayında samyelinin Anadolu'daki çiçek balı hasadına büyük zarar verdiğini ve sekteye uğrattığını kaydetti.

Şahin, bir teneke balın üreticiye maliyetinin 435 lira olduğunu belirterek, aracıların bunu çok düşük fiyatlara almaya çalıştığını ve üreticinin ekmeğiyle oynadığını savundu.

Üreticilerin düşük fiyatta aracılara bal vermemesini isteyen Şahin, "Gelin birlik olalım. Biz bu balları kolay üretmiyoruz. Biz bu balları insanların yaşamsal koşullarının olmadığı şartlarda üretiyoruz. Biz de kendi balımızın kıymetini bilelim." dedi.

- "Arıcıların yüzde 75'i çam balı üretimine katılıyor"

Ziya Şahin, ülkedeki arıcıların her yıl yüzde 75'inin çam balı üretimine katıldığını belirterek,"30-35 bin ton bal üretiyoruz Türkiye arıcılığına, arıcılık sektörüne. Bunun en azından 20-25 bin tonu Muğla'da üretiliyor." diye konuştu.

Çam balı hasadının ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftalarında başlayıp, kasım sonuna kadar devam ettiğini anlatan Şahin, hasadın önceki yıllara oranla güzel geçtiğini vurguladı.

Ziya Şahin, hem Muğlalı arıcıların hem de il dışından gelen arıcıların iyi bal aldığını ve ikinci hasattan da bal almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Hasat yapmak için Muğla'ya gelen üreticiler de çam balında bu yıl verimin yüksek olduğunu, havaların aynı şekilde gitmesi durumunda bu yıl iyi ürün alacaklarını ve vatandaşlara daha çok bal yedireceklerini kaydetti.

Akyaka ve Kıran mahallelerinde kasım ayı sonuna kadar çam balı hasadı yapacak arıcılar daha sonra arılarını kışlatmak için Antalya'ya gidecek.

