FİNANS

Cam Yeniden Cam Projesi'ne "Sosyal Etki" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu, "Cam Yeniden Cam" projesiyle Sürdürülebilir İş Ödülleri'nden ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden "Cam Yeniden Cam" projesi, "Sürdürülebilir İş Ödülleri" töreninde "Sosyal Etki" kategorisinde ödül aldı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Cam Yeniden Cam Projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında "Sosyal Etki" kategorisinde finale kalan 23 proje arasından ödülü almaya hak kazandı.

Şişecam Topluluğu adına ödülü, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan ve Kurumsal İletişim Direktörü Hale Elif Ergün aldı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2014 yılından bu yana hayata geçirilen Sürdürülebilir İş Ödülleri, toplum ve çevreyi odak noktasına alan uzun vadeli hedef ve strateji sahibi projeleri ödüllendiren en prestijli yarışmalar arasında yer alıyor.

Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak hedefinden yola çıkan yarışmada değerlendirme çoğu akademisyenlerden oluşan 37 jüri üyesi tarafından yapıldı. İlk değerlendirme sonucunda Sosyal Etki kategorisinde finale kalan 23 proje arasına girmeyi başaran Cam Yeniden Cam, finalde ödülü almaya hak kazanan proje oldu

Şişecam Topluluğu, camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Cam Yeniden Cam projesi aracılığıyla bugüne kadar 1,2 milyon tondan fazla cam atığını geri dönüşüme kazandırılarak, yeniden hayat verdi. Böylece 6,5 milyar adet cam şişenin çöpe gitmesinin önüne geçen proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve farkındalık aktiviteleriyle bugüne kadar 3 milyon kişiye ulaşarak, cam geri dönüşümünün önemi konusunda bilincin artması sağlandı.

Öte yandan, sadece geçen yıl basın iletişimiyle 4 milyon ve sosyal medya hesapları üzerinden de 3,5 milyon kişiye erişim sağlayan proje kapsamında 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine eğitim verildi.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştuİzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu
TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttıTOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şişecam

En Çok Okunan Haberler

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Bir bankadan daha faiz indirimi! 100 bin lira üzerindeki...

Bir bankadan daha faiz indirimi! 100 bin lira üzerindeki...

ABD ile uzlaşma sonrası piyasalarda hızlı yükseliş

ABD ile uzlaşma sonrası piyasalarda hızlı yükseliş

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru bugün saat 12:00'da bitiyor

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru bugün saat 12:00'da bitiyor

THY, yoğun talep gören ilanına başvuru için son günün yarın olduğunu duyurdu

THY, yoğun talep gören ilanına başvuru için son günün yarın olduğunu duyurdu

Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek

Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.