FİNANS

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:55 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Camaş, Çin ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları arasında gerçekleştirilen işbirliğinin "daha da büyüyerek" devam etmesini umduğunu söyledi.

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Camaş, Çin ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları arasında gerçekleştirilen işbirliğinin "daha da büyüyerek" devam etmesini umduğunu söyledi.
Yaklaşık 155 yıldır "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu elverişsiz öğrencileri eşitlikçi, akılcı ve çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde oluşturulan Masa Tenisi Kulübü ve Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ICBIA), öğrencilerin masa tenisi eğitimlerine destek vermek amacıyla bir işbirliği gerçekleştirdi.
Söz konusu işbirliğinin Darüşşafaka’da masa tenisine olan ilgiyi yeniden canlandıracağını söyleyen Talha Camaş, konuyla ilgili DHA’ya şöyle konuştu:
"Darüşşafaka’da çok fazla spor imkanının olmadığı dönemlerde masa tenisi çok popülerdi. Fakat daha sonra Maslak kampüsünde birçok spor dalında imkan sunulduğunda, çocuklar diğer spor dallarına da yönelmeye başladı ve masa tenisine olan merak biraz azaldı.
"Bu bizim istemediğimiz bir şeydi çünkü masa tenisi Çin için nasıl milli bir sporsa Darüşşafaka için de benzer bir anlama sahip. Bunu tekrar canlandırmak için özellikle 1990 döneminin masa tenisçisi kardeşlerimiz bu girişimi başlattı.
"Daha sonra da hem Çinli iş insanlarının hem de Çin Konsolosluğu’nun Darüşşafaka ile bir işbirliği yapma arzusunu duyunca, masa tenisi eşittir Çin demek olduğu için, bu konuda destek istedik ve hem malzeme desteği hem antrenör desteği olmak üzere böyle bir girişim başlattık.
"Bu açıdan masa tenisinin tekrar Darüşşafaka’da yaygın bir spor haline gelmesi ve bir geleceğinin olması çok sevindirici.
"Bunun ötesinde, bugün dünyanın tartışmasız en önde ilerleyen ve gelişen ülkesi Çin ile Darüşşafaka’nın bir işbirliğinde olması, belki de gelecekte birçok mezunumuzun Çin üniversitelerinde okuma imkanı bulması, Çin şirketlerinde çalışma fırsatı bulması ve eğer yapabilirsek bir Çince sınıfı açılmasına yardımcı olabilir.
"Bu işbirliği bizim için iyi bir başlangıç oldu, umarım daha da büyüyerek devam eder." (Fotoğraflı)

PARTNERGöz kamaştırdılarGöz kamaştırdılar
SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilirSÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir
Yapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefiYapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 lira asgari ücret müjdesi

Başkan Saka'dan belediye işçilerine 2 bin 500 lira asgari ücret müjdesi

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

Yapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefi

Yapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefi

Kaspersky Lab: Online alışverişlerde şifre güvenliğine dikkat

Kaspersky Lab: Online alışverişlerde şifre güvenliğine dikkat

- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )

- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )

Sestek, 'müşteri memnuniyetinde' en yüksek puanı aldı

Sestek, 'müşteri memnuniyetinde' en yüksek puanı aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.