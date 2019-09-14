Çamoluk şeker kuru fasulyesinde hasat zamanı

İlçede ilk zamanlar daha çok yöre halkının kendi ihtiyaçları için yetiştirdiği fasulyenin ticari amaçlı üretimi son yıllarda giderek artıyor. Yaklaşık 300 çiftçi tarafından geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve kısa sürede pişmesiyle bilinen fasulye üreticisini memnun ediyor.

Çamoluk ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has tadı ve aromasıyla ilgi gören Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca Mayıs 2018'de coğrafi işaret olarak tescillendi.

Tatar, ürünün kendisine has tat ve aromaya sahip olduğuna işaret ederek, fasulyenin yörede "mindaval guru fasulyası" olarak da bilindiğini kaydetti.

Bölgede fasulye yetiştiriciliğinin geleneksel tarım teknikleriyle sürdürüldüğüne dikkati çeken Tatar, "Çiftçiler, kendi yetiştirdiği ürünlerden elde ettiği tohumları gelecek yıl tekrar kullanarak yerel tohumu muhafaza etmektedir. Yörenin bu özellikleri, bölgede çok uzun zamandır yetiştirilen fasulyeye genotipik ve fenotipik özellikler kazandırmıştır." dedi.

- Tamamen organik

Tatar, fasulyenin üretiminde zirai mücadele ilacı ve suni gübre kullanılmadığını belirterek, ürünün tamamen organik olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin hasat için tarlalara girmeye başladığını ifade eden Tatar, ilçe genelinde 300 çiftçinin fasulye üretimi yaptığını, bu sezon tahmini rekoltenin 70 ton olduğunu aktardı.

Tatar, harmanda kurutulan ve paketlenen fasulyenin 25-30 liradan satışa sunulduğunu kaydederek, geçen yılki fiyatın 20-25 lira olduğunu hatırlattı.

Geçmişte küçük tarım alanlarında, yöre halkının kendi ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirdiği Çamoluk şeker kuru fasulyesinin üretim alanlarını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Tatar, "Çamoluk kuru fasulyesi, diğer çeşitlere göre çok daha farklı ve kaliteli. Hedefimiz ürünümüzün kalitesinin korunarak Türkiye ve dünyaya açılması. Kuracağımız birlik ya da kalkınma kooperatifi ile iç dış piyasaya ürünümüzü pazarlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.