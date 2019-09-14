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Çamoluk şeker kuru fasulyesinde hasat zamanı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Giresun'un Çamoluk ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen, kendine özgü tadı ve kısa sürede pişmesiyle dikkati çeken coğrafi işaretli Çamoluk şeker kuru fasulyesinin hasadına başlandı - Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar: - "Hedefimiz ürünümüzün kalitesinin korunarak Türkiye ve dünyaya açılması. Kuracağımız birlik ya da kalkınma kooperatifiyle ürünümüzü iç ve dış piyasaya pazarlamayı amaçlıyoruz"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Çamoluk ilçesine özgü coğrafi işaretli şeker kuru fasulyesinin hasadına başlayan üreticiler, bu sezon 70 ton üretim bekliyor.

Çamoluk ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has tadı ve aromasıyla ilgi gören Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca Mayıs 2018'de coğrafi işaret olarak tescillendi.

İlçede ilk zamanlar daha çok yöre halkının kendi ihtiyaçları için yetiştirdiği fasulyenin ticari amaçlı üretimi son yıllarda giderek artıyor. Yaklaşık 300 çiftçi tarafından geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve kısa sürede pişmesiyle bilinen fasulye üreticisini memnun ediyor.

Hasada başlayan üreticiler, kuruttukları fasulyenin kilogramını 25-30 liradan satışa sunuyor.

Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Çamoluk şeker kuru fasulyesinin coğrafi işaret belgesi aldığını söyledi.

Çamoluk kuru fasulyesi yetiştiriciliğinin yüzyıllardır sürdüğünü belirten Tatar, yapılan araştırmalarda ürünün isminin Osmanlı dönemi kayıtlarında da yer aldığının görüldüğünü aktardı.

Tatar, ürünün kendisine has tat ve aromaya sahip olduğuna işaret ederek, fasulyenin yörede "mindaval guru fasulyası" olarak da bilindiğini kaydetti.

Bölgede fasulye yetiştiriciliğinin geleneksel tarım teknikleriyle sürdürüldüğüne dikkati çeken Tatar, "Çiftçiler, kendi yetiştirdiği ürünlerden elde ettiği tohumları gelecek yıl tekrar kullanarak yerel tohumu muhafaza etmektedir. Yörenin bu özellikleri, bölgede çok uzun zamandır yetiştirilen fasulyeye genotipik ve fenotipik özellikler kazandırmıştır." dedi.

- Tamamen organik

Tatar, fasulyenin üretiminde zirai mücadele ilacı ve suni gübre kullanılmadığını belirterek, ürünün tamamen organik olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin hasat için tarlalara girmeye başladığını ifade eden Tatar, ilçe genelinde 300 çiftçinin fasulye üretimi yaptığını, bu sezon tahmini rekoltenin 70 ton olduğunu aktardı.

Tatar, harmanda kurutulan ve paketlenen fasulyenin 25-30 liradan satışa sunulduğunu kaydederek, geçen yılki fiyatın 20-25 lira olduğunu hatırlattı.

Geçmişte küçük tarım alanlarında, yöre halkının kendi ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirdiği Çamoluk şeker kuru fasulyesinin üretim alanlarını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Tatar, "Çamoluk kuru fasulyesi, diğer çeşitlere göre çok daha farklı ve kaliteli. Hedefimiz ürünümüzün kalitesinin korunarak Türkiye ve dünyaya açılması. Kuracağımız birlik ya da kalkınma kooperatifi ile iç dış piyasaya ürünümüzü pazarlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Tatar, GİRKAP kapsamında ilçede paketleme tesisinin de kurulmasının sağlandığını sözlerine ekledi.

- Çiftçi ekonomik getirisinden memnun

İlçenin Gücer köyünde fasulye üretimi yapan Selahattin Akpınar ise yeni mahsul fasulye hasadını sürdürdüğünü söyledi.

Bu yıl tarladan bir ton ürün almayı beklediğini belirten Akpınar, "Köyümüzde fasulye üretimi yaygın. Ben de bu ürüne yöneldim. Kilosunu 25 liradan satışa sundum. İlgiden memnunum." ifadesini kullandı.

Akpınar, geçmiş yıllarda buğday tarımı yaptığını ancak ekonomik getirisi daha iyi olduğu için kuru fasulyeye yöneldiğini dile getirdi.

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coğrafi işaret Çamoluk kuru fasulyesi Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar Türk Patent ve Marka Kurumu

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