Can Bartu'nun vefatı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Can Bartu'nun vefatıyla ilgili, "Spor camiası efsane bir ismi kaybetti." ifadesini kullandı.

Palandöken, yayımladığı başsağlığı mesajında, Bartu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Spor camiası efsane bir ismi kaybetti. Hem futbol hem de basketbol alanında imza attığı başarılarla spor dünyasına adını altın harflerle yazdıran Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

