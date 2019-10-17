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Can Baydarol: Silah satışına konulan ambargonun şu aşamada ciddiye alınmasına gerek yok

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baydarol, Barış Pınarı Harekatı sonrası AB’nin Türkiye’ye silah satışını kısıtlayacağı açıklamasının şu anda “çok ciddiye alınması gereken bir şey göstermediğini” söyledi.

Deniz KILINÇ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baydarol, Barış Pınarı Harekatı sonrası AB’nin Türkiye’ye silah satışını kısıtlayacağı açıklamasının şu anda “çok ciddiye alınması gereken bir şey göstermediğini” söyledi.

Türkiye’nin geçen hafta Suriye’nin kuzeyine başlattığı “Barış Pınarı Harekatı’nın” ardından ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu operasyonun durdurulmaması haline Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulanacağı uyarısını yapmıştı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer Türkiye kurallara göre oynamazsa ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulansın derim” yazmıştı. Pazartesi günü de ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını onaylayan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Baydarol, söz konusu yaptırımların Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkileri hakkında DHA’ya yaptığı açıklamada, borsa hareketlerine bağlı olarak henüz ciddi bir durum görülmediğini söyledi. Baydarol, şu değerlendirmeyi yaptı:

“ABD ile başlarsak, ilk yaptırım paketi o kadar da ciddi bir şey göstermedi bize, sembolik yaptırım diyebiliriz. Türk lirasının değerinin pek fazla değişmemesi ve borsa değerlerinin de sabit kalmasıyla çok ciddi bir reaksiyon olmadı. Gördüğüm kadarıyla Trump şu anda kendi iç konvoyunu da biraz rahatlatmak için palyatif anlama gelebilecek zikzaklar çiziyor. Bizim de Trump’a karşı sürekli bir kafa karışıklığımız oluyor. Bu sabah kalktığımda Trump’ın sağlığına duacı olacağımı rüyamda görsem kabus sanırdım derken, bütün Türkiye olarak şu an böyle bir noktaya geldik.”

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uyguladığı politikalar kapsamında son olarak bölgeden yapılan silah satışının durdurulmasının ciddi bir duruma işaret etmediğini belirten Baydarol, şöyle devam etti:

“Öte yandan Avrupa Birliği’nin bir sopa ve havuç politikası vardır. Havuç bizim için tam üyelik demekti. Bu havucu ortadan kaldırdıktan sonra gösterdiğiniz sopaların hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla ben şu anda orada da çok ciddi bir şey görmüyorum. Özellikle Almanya cephesinde birtakım şeyler söylendi fakat sonra anladık ki aslında söylenenler onların kendi kamuoyunu rahatlatmak için. Öte yandan silah satışının engellenmesi kapsamında yine ABD cephesine dönersek, ‘Eğer Avrupalı bir ülke Türkiye’ye silah satmaya kalkışırsa bunu bizim dolar üzerinden yapamazsınız’ manasında şeyler söylendi. Bir yandan da silah satışına konulan ambargonun da şu aşamada çok ciddiye alınması gereken bir şey göstermediğini söylemek mümkün.”

‘EKONOMİYİ KALKINDIRIRIZ AMA DÜŞMANI BAŞIMIZIN ÜSTÜNE OTURTAMAYIZ’

ABD’nin yaptırım paketi hakkında düşüncelerini aktaran bir vatandaş da şunları söyledi:

“Ekonomimiz her türlü etkilenebilir, o sorun değil. Ekonomiyi kalkındırırız ama düşmanı başımızın üstüne oturtamayız. Bu ülke hepimizin, hepimiz bu ülkede barınıyoruz. Burada barınmak için, gelecekte çocuklarımız torunlarımız için bunları düşüneceğiz. Çünkü ekonomi her türlü olur, az yersin, durabilirsin, bağdan bahçeden gayret edebilirsin ama düşmanla bir arada bir gün duramazsın. Biz hiçbir ülkenin kapısında duramayız.”

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