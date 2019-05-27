Canaccord Genuity: Bitcoin 2 yıl içinde 20 bin dolar olabilir

İstanbul, (DHA) - Finansal danışmanlık şirketi Canaccord Genuity, Bitcoin fiyatının 2021 yılında 20 bin doları bulabileceğini iddia etti. Cointelegraph’ın haberine göre, Canaccord Genuity analizini geçmiş dönemde yaşanan Bitcoin fiyat artış ve azalış çevirimlerinden çıkardığı hareket modellerine dayandırıyor. Söz konusu analiz daha önce 2011-2015 ve 2015-2019 yılları arasını kapsayan dörder yıllık dönemlerde gerçekleşen hareketleri baz alıyor. Canaccord Genuity, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Bitcoin madenciliğinde her 210 bin blok başına düşen ödüldeki yüzde 50 azalışın yaklaşık 4 yılda gerçekleştiğinden hareketle, bu döngüleri 4 yıllık süreleri göz önüne alarak araştırdıklarını belirtti. Şirketin yaptığı analiz, Galaxy Digital Kurucusu ve CEO’su Michael Novogratz’ın yaptığı ve Bitcoin’in 2020 sonunda 20 bin doları aşacağı yönündeki tahmine oldukça yakın olmasıyla da dikkat çekiyor. Novogratz’a göre Bitcoin bir boğa (yükseliş) piyasasına girmiş durumda ve performansı diğer kripto paraları gölgede bırakacak.

2018 başında 20 bin dolar seviyelerine tırmanıp 2018 Aralık ayında 3 bin 150 dolara düşen Bitcoin, son aylarda tekrar yükselişe geçerek 8 bin 700 dolar düzeylerine ulaştı. Türkiye’nin en büyük dijital para borsalarından Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer, Bitcoin’in geleceğine dair olumlu tahminlerin sürpriz olmadığını belirtti. Ulusal ve uluslararası ölçekli politik belirsizliklerin ve kriz potansiyeli taşıyan sorunların önemli küresel finans merkezlerinde genel bir durgunluğa neden olduğuna dikkat çeken Özer, bu durumun yatırımcıları alternatif araçlara yönlendirdiğinin altını çizdi. Özer, “Blokzincir teknolojisi şeffaflık, bir merkeze bağlı olmama ve tamamen açık piyasa koşulları gibi özellikler sunuyor. Geleneksel para piyasalarındaki istikrarsızlık nedeniyle tasarrufları için alternatif yerler arayan kitleler için bu özellikler çok cazip” dedi. Koineks CEO’su Özer, blokzincir ve kripto para teknolojilerinin iş dünyası profesyonellerini muhasebe, mali işler, kayıt arşivleme gibi birçok masraftan kurtaracağını ve böylece yakın gelecekte yatırımcılar için çok daha çekici bir konuma erişeceğini anlattı. Özer, buna bağlı olarak Bitcoin’deki değer artışının da orta ve uzun vadede artacağını düşündüğünü kaydetti.