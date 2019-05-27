FİNANS

Canaccord Genuity: Bitcoin 2 yıl içinde 20 bin dolar olabilir

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Finansal danışmanlık şirketi Canaccord Genuity, Bitcoin fiyatının 2021 yılında 20 bin doları bulabileceğini iddia etti.  Cointelegraph’ın haberine göre, Canaccord Genuity analizini geçmiş dönemde yaşanan Bitcoin fiyat artış ve azalış çevirimlerinden çıkardığı hareket modellerine dayandırıyor.

Canaccord Genuity: Bitcoin 2 yıl içinde 20 bin dolar olabilir

İstanbul, (DHA) - Finansal danışmanlık şirketi Canaccord Genuity, Bitcoin fiyatının 2021 yılında 20 bin doları bulabileceğini iddia etti.

Cointelegraph’ın haberine göre, Canaccord Genuity analizini geçmiş dönemde yaşanan Bitcoin fiyat artış ve azalış çevirimlerinden çıkardığı hareket modellerine dayandırıyor. Söz konusu analiz daha önce 2011-2015 ve 2015-2019 yılları arasını kapsayan dörder yıllık dönemlerde gerçekleşen hareketleri baz alıyor.

Canaccord Genuity, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Bitcoin madenciliğinde her 210 bin blok başına düşen ödüldeki yüzde 50 azalışın yaklaşık 4 yılda gerçekleştiğinden hareketle, bu döngüleri 4 yıllık süreleri göz önüne alarak araştırdıklarını belirtti.

Şirketin yaptığı analiz, Galaxy Digital Kurucusu ve CEO’su Michael Novogratz’ın yaptığı ve Bitcoin’in 2020 sonunda 20 bin doları aşacağı yönündeki tahmine oldukça yakın olmasıyla da dikkat çekiyor. Novogratz’a göre Bitcoin bir boğa (yükseliş) piyasasına girmiş durumda ve performansı diğer kripto paraları gölgede bırakacak.

2018 başında 20 bin dolar seviyelerine tırmanıp 2018 Aralık ayında 3 bin 150 dolara düşen Bitcoin, son aylarda tekrar yükselişe geçerek 8 bin 700 dolar düzeylerine ulaştı. Türkiye’nin en büyük dijital para borsalarından Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer, Bitcoin’in geleceğine dair olumlu tahminlerin sürpriz olmadığını belirtti.

Ulusal ve uluslararası ölçekli politik belirsizliklerin ve kriz potansiyeli taşıyan sorunların önemli küresel finans merkezlerinde genel bir durgunluğa neden olduğuna dikkat çeken Özer, bu durumun yatırımcıları alternatif araçlara yönlendirdiğinin altını çizdi.

Özer, “Blokzincir teknolojisi şeffaflık, bir merkeze bağlı olmama ve tamamen açık piyasa koşulları gibi özellikler sunuyor. Geleneksel para piyasalarındaki istikrarsızlık nedeniyle tasarrufları için alternatif yerler arayan kitleler için bu özellikler çok cazip” dedi.

Koineks CEO’su Özer, blokzincir ve kripto para teknolojilerinin iş dünyası profesyonellerini muhasebe, mali işler, kayıt arşivleme gibi birçok masraftan kurtaracağını ve böylece yakın gelecekte yatırımcılar için çok daha çekici bir konuma erişeceğini anlattı. Özer, buna bağlı olarak Bitcoin’deki değer artışının da orta ve uzun vadede artacağını düşündüğünü kaydetti.

Risk sermayesi yatırımcısı Tim Draper’a göre ise dünyanın piyasa değeri bakımından en büyük ve en yaygın kripto parası Bitcoin, 2023 yılında, küresel pazarın yüzde 5’ini tek başına temsil edecek. Blok zincir teknolojisine dayanan Bitcoin’in merkezsiz, açık ve şeffaf olması nedeniyle, zamanla daha fazla tercih edilir olacağını öne süren Draper ayrıca tüm işlemlerini sadece Bitcoin ile gerçekleştirecek şirketler de hayal ediyor. Draper daha önce Bitcoin’in 2022 yılında 250 bin doları göreceğini tahmin ettiğini söylemişti.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldıPlastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı
Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka olduEv kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Önemli uyarı! İsminizi ve TC yazdırmayı unutmayın

Önemli uyarı! İsminizi ve TC yazdırmayı unutmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak

THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.