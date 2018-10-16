Çanakkale domatesinde lezzet mevsimi

ÇANAKKALE (AA) - Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların en çok aranan ürünlerinden biri olan Çanakkale domatesi, gece gündüz sıcaklık farkının artması nedeniyle sonbahar ile birlikte en lezzetli dönemine girdi.

İlk hasadına haziran ayında başlanan, özellikle ekim-kasım döneminde lezzetlenen Çanakkale domatesinin sezon başında 5 lira olan kilogram fiyatı, ekim ayında 7-8 lirayı buldu. Aralık sonuna kadar hasat edilecek Çanakkale domatesinin sezonu 10 liradan kapatacağı tahmin ediliyor.

"Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere, Çanakkale'nin Ezine ve Bayramiç ilçelerine uzanan 100 bin dekar alanda yılda yaklaşık 550-600 bin ton domates üretiliyor.

Hava sıcaklıklarının uygun olması, don olayının görülmemesi nedeniyle aralık sonuna kadar piyasadaki etkinliğini koruyan Çanakkale domatesi, iç piyasadaki satışının yanı sıra gurbetçiler tarafından da yurt dışına en çok götürülen ürünler arasında yer alıyor.

- "Çanakkale domatesi önemli bir marka"

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine, Çanakkale domatesinin önemli bir marka olduğunu, kentin en önemli bilinirleri arasında yer aldığını söyledi.