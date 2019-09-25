ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'de "Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan geniş bir alanda yetiştirilen domatesin üreticisi, son turfanda döneminde iyi bir gelir elde etmeyi bekliyor.

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların en çok aranan ürünlerinden Çanakkale domatesinin üreticisi, hastalıklarla mücadele konusunda başarılı olunduğu takdirde fiyatların son turfandada yükselmesini umut ediyor.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine, Çanakkale bölgesinde nisan ayının ilk günlerinde domates fidelerinin toprakla buluşmaya başladığını söyledi.

Haziran ayına girilmesiyle hasada başlandığını belirten Kaya, iklim koşulları uygun giderse aralık ayının ortalarına kadar Çanakkale'den çevre illere ve tezgahlara domates sevkiyatının sürdüğünü anlattı.

Bölgede ilk turfanda domatesin fiyatının üreticiyi memnun ettiğini vurgulayan Kaya, "Orta turfandanın başlamasıyla fiyatlar üreticimizin beklentilerini karşılamadı. Şu anda tarladan domates 50 kuruş ila 1 liradan satılıyor. Üreticimiz, fiyatlar beklentilerini karşılamadı diye tarlasını terk etmesin çünkü geçmiş yıllarda bunun örnekleri var. Domates fiyatları ciddi şekilde yukarı doğru seyredebilir, üreticiyi memnun edecek hale gelebilir." dedi.