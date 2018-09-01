Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hareketli ve bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Az miktarda yakalanan palamutun çifti 40, barbunyanın kilogramı 40 ve kocagözün kilogramı ise 25 liradan satışa sunuldu. Sardalyanın kilogramı ise tezgahta 25-30 liradan tüketiciye sunuldu.

Geçen sezon fiyatların yüksek seyrettiğini hatırlatan Özkurnaz, "Bu yıl balıkçılığın çok iyi olacağı düşüncesindeyiz. 3 ila 4 ay süren göç süreci boyunca vatandaşlar daha ucuza balık tüketebilecek." dedi.

Özkurnaz, nüfusun fazla, balığın az olduğu ülkelerde fiyatların yüksek seyrettiğini ifade ederek, "Av yasağı bitmeden önce sardalyanın kilogramı 50 liraydı. Bugünden itibaren sardalyanın kilogram fiyatında çok önemli düşüşler yaşanacak, hatta çok yakın bir zamanda sardalyanın kilogramı 5 liraya kadar düşecektir." diye konuştu.

Balık Hali esnafı Cahit Uygun da sezonun ilk gününde umut edilen avın gerçekleşmediğini belirtti.

Marmara Denizi'nde balığın azaldığını aktaran Uygun, "Sezonun ilk günü olmasına rağmen ağlar beklenen balıkla dolmadı, kasalar boş kaldı. Bu hafta böyle geçecek gibi duruyor. Umarım sezon böyle gitmez ve canlılık gelir. Balıkçılarımız bereketli bir sezon geçirebilir." ifadelerini kullandı.

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- "Duyumlarımıza göre denizde hamsi var"

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçesindeki balıkçılar da hazırlıklarını tamamlayarak denize açıldı.