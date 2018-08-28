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Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de balıkçılar ve vatandaşlar, yeni av sezonunun başlamasını bekliyor.

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de balıkçılar ve vatandaşlar, yeni av sezonunun başlamasını bekliyor.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül Cumartesi günü sona eriyor. Çanakkale'de yaklaşan av sezonu öncesinde, balıkçıların tekne ve ağ bakımları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon öncesi bazı dükkanların kapalı olduğu Çanakkale Balıkhanesi'nde de esnaf ile tezgahlarda bu yıl yeteri kadar balık çeşidi bulamayan vatandaşlar, yeni sezonun açılmasını bekliyor. Tezgahlarında satışı serbest balıklar için müşteri bekleyen esnaf, yeni sezonda farklı balık türleriyle satışların artmasını umut ediyor.
'BOL VE UCUZ BALIK BEKLİYORUZ'
Balıkhanede 30 yıllık esnaf Engin Tunç (52), yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi. Tunç, "Av yasağının başlamasıyla birlikte tezgahlarımızda bu sene umduğumuz balığı bulamadık. Av yasağından dolayı denize çıkan tekne sayısı az oluyor. Bu bölgenin en meşhur balığı sardalya. Sardalyayı avlayan kayıklar sınırlı olduğu için bu yıl sardalyanın kilosunu 40 liraya kadar gördük. Bayram dolayısıyla bir yoğunluk yaşandı. Fakat rüzgar çok olduğu için yeterli balık çıkmadı. Bu da doğal olarak tezgahlardaki balık fiyatlarına etki etti. Çanakkale'de çıkan balıklar Marmara Bölgesi'nin her tarafına dağılıyor. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar her tarafa balık gidiyor. Talep çok, denizden üretimde az olunca, bu sene sardalyada fiyatlarımız 40 lirayı gördü. Bu bir rekor. Diğer pullu balıklarda ise pek fiyat değişikliği yok. Talep olan balıkta fiyat çok, üretim olmadığı için. Diğer balıklarımızda fiyatlar normaldi. Ama bu sene sardalya az çıktı. Av yasağından sonra inşallah bol çeşit bekliyoruz. Palamutta bolluk bekliyoruz. İnşallah halkımız ucuz balık yiyebilecek" dedi.
'FİYATLARA OLUMLU YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Geçen 1,5 aylık süreçte havaların rüzgarlı olması nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını belirten Engin Tunç, "Şu anda balıkhanede dükkanları kapalı olan arkadaşlarımız da 1 Eylül'de sonra erecek olan av sezonunun açılmasını bekliyor. Her sene yeni bir umutla başlıyor. Aldığımız duyumlara göre Karadeniz'de palamut çok oldu. Çinekop ve istavritin de çok olduğu duyumu var. Umutla bakıyoruz. Av sezonunun sona ermesi ve teknelerin denize çıkmasıyla bu hemen belli olur. Çünkü istavriti, çinekopu ve diğer büyük balıkları, büyük gırgır tekneleri tutuyor. Yaklaşık 3 bin tane tekne denize açılacak. Bu da bir bereket demek. Fiyatlara da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
'SARDALYA 5 LİRAYA KADAR DÜŞEBİLİR'
Av yasağının sona ermesinin ardından sardalya fiyatında da bir düşme yaşanacağını kaydeden Engin Tunç, "Sardalya bizim bu yörenin balığı. Marmara'da, Boğazlar'da ve Ege'de olan bir balık. Dolayısıyla gırgırla bu sardalyayı bol tuttuğu zaman bunun kilosu 5 liraya kadar düşebilir. Yani pazarlarda ve tezgahlarda halkımız 10 lira ile 7 lira arasında balık yiyebilir" dedi.
'PALAMUDUN ÇİFTİ 10 İLE 15 LİRA ARASINDA SATILABİLİR'
Tunç, oltayla tutulup, tezgahlarda 15 liradan satılan palamudun çiftinin gelecek aydan sonra 10 ile 15 lira arasında satılabileceğini de belirtti.
Öte yandan, 1 Eylül'de sona erecek av yasağını bekleyen balıkhanede, palamut tanesi 15 TL'den; kara kefal 25 TL, mezgit 25 TL, turna 35 TL, deniz levreği 45 TL, kupa 15 TL, kolyoz 25 TL, çupra 35 TL ve sardalya ise kilosu 25 TL'den satılıyor.

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Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyorÇanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyorÇanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyorÇanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

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