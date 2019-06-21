FİNANS

Çanakkale'deki katı atık yönetimi projesine dış finansman

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca, Çanakkale'de hayata geçirilecek atık yönetimi projesi için 9 milyon avro finansman sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fransız SUEZ Group ve Türk atık yönetim firması ALTAŞ tarafından Çanakkale'de hayata geçirilecek katı atık yönetimi projesine 9 milyon avro finansman sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de farklı sektörlerdeki 283 projeye 2009'dan bu yana 11 milyar avronun üzerine yatırım gerçekleştiren EBRD, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji projelerine desteğini sürdürecek.

EBRD'nin 9 milyon avroluk (57,5 milyon lira) finansmanı, Fransız SUEZ Group ve Türk atık yönetim yönetim firması ALTAŞ'ın kurduğu yerel bir ortaklığa kullandırılacak.

Çanakkale'de kamu-özel iş birliği modeliyle modern, etkin ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sisteminin geliştirilmesi amacıyla sağlanan krediden, 200 bin Çanakkaleli faydalanacak.

Proje için imzalanan 29 yıllık imtiyaz sözleşmesi kapsamında Çanakkale, Lapseki, Kepez, Çardak ve Umurbey olmak üzere beş belediyenin kurduğu Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nde atık toplama, taşıma, geri dönüşüm ve bertaraf hizmetleri için uluslararası ihaleyi kazanan konsorsiyum, proje için 38,3 milyon lira öz kaynak ortaya koyacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, EBRD olarak daha iyi hizmetler sunmanın etkili bir aracı olan kamu-özel iş birliklerini güçlü bir şekilde desteklediklerini belirterek, "Suez Group ile bu ortaklığımız vesilesiyle, özel şirketlerce gerçekleştirilen etkili atık yönetiminin insanlara ve çevreye nasıl fayda sağlayabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ALTAŞ atık yönetimi çanakkale EBRD SUEZ Group

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