Çanakkale'deki katı atık yönetimi projesine dış finansman

İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fransız SUEZ Group ve Türk atık yönetim firması ALTAŞ tarafından Çanakkale'de hayata geçirilecek katı atık yönetimi projesine 9 milyon avro finansman sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de farklı sektörlerdeki 283 projeye 2009'dan bu yana 11 milyar avronun üzerine yatırım gerçekleştiren EBRD, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji projelerine desteğini sürdürecek.

EBRD'nin 9 milyon avroluk (57,5 milyon lira) finansmanı, Fransız SUEZ Group ve Türk atık yönetim yönetim firması ALTAŞ'ın kurduğu yerel bir ortaklığa kullandırılacak.

Çanakkale'de kamu-özel iş birliği modeliyle modern, etkin ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sisteminin geliştirilmesi amacıyla sağlanan krediden, 200 bin Çanakkaleli faydalanacak.

Proje için imzalanan 29 yıllık imtiyaz sözleşmesi kapsamında Çanakkale, Lapseki, Kepez, Çardak ve Umurbey olmak üzere beş belediyenin kurduğu Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nde atık toplama, taşıma, geri dönüşüm ve bertaraf hizmetleri için uluslararası ihaleyi kazanan konsorsiyum, proje için 38,3 milyon lira öz kaynak ortaya koyacak.