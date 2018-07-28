FİNANS

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

AMERİKA, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde madencilik yatırımları bulunan Alamos Gold Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, mevzuatın zorunlu kıldığı tüm izin süreçlerini tamamladı.

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

ÇANAKKALE, (DHA)- AMERİKA, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde madencilik yatırımları bulunan Alamos Gold Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, mevzuatın zorunlu kıldığı tüm izin süreçlerini tamamladı. Firmanın ilk yatırımı olan Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni ve Zenginleştirme Tesisi çalışmaları yakında başlayacak. Tüm projelerle birlikte, bölgede, 1 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağlanacak.
Çevre ve yatırım alanlarında ödüllü bir şirket olan, Amerika, Kanada ve Meksika’da işletmeleri bulunan Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, ilk yatırım olan Kirazlı projesinde, 2020 yılının ikinci yarısında, faaliyetlere başlamaya hazırlanıyor. Projede, maden ömrü boyunca 514 bin ons altın, 3,5 milyon ons gümüş üretimi planlanıyor.
Şirketin, diğer projesi olan Ağı Dağı projesinde ise maden ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon ons altın, 2,5 milyon ons gümüş üretimi hedefleniyor. Çamyurt projesinde ise fizibilite çalışmaları devam ediyor. Mevcut projelerle birlikte bölgeye yaklaşık 500 milyon dolar kuruluş yatırımı ve işletme dönemi harcama tutarıyla birlikte yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Bu yatırımın, bölge ekonomisine sağlayacağı toplam reel katkının ise gelişecek yan sanayilerle birlikte 6 katına çıkacağı hesaplanıyor. Yine bu projelerde, bin kişinin doğrudan istihdam edilmesi, hizmet alımlarıyla birlikte de bu rakamın 2 bin kişiyi aşması bekleniyor. Çalışanlarının yüzde 80’inin bölge insanından oluşması planlanıyor.
Ülke ve bölge ekonomisine yapılacak katkıların yanı sıra çevreye son derece duyarlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade eden şirket yetkilileri, Amerika, Kanada, Meksika gibi ülkelerde altın madenleri işlettiklerini, üstelik bu işletmelerin de çevre ödülü aldığını, bu anlamda donanımlı, çevreye ve doğaya son derece saygılı olduğunu ifade ettikleri Alamos Gold’un, Çanakkale’deki projelerini de aynı titizlikle sürdüreceğini açıkladı. Alamos Gold’un, sadece üretim alanında değil, çevre ve sosyal sorumluluk alanındaki tecrübelerini Çanakkale’deki projelere yansıtarak, sadece Türkiye’de değil, dünyada örnek gösterilebilecek işletmeler kurmayı planladığı da ifade edildi.
Kirazlı projesinin Atikhisar Barajı ile ilişkilendirilmesinin de son derece hatalı olduğunu anımsatan şirket yetkilileri, “Kirazlı Altın Gümüş Madeni Projesi, Çanakkale il merkezine yaklaşık 30 kilometre, Atikhisar Barajı'na yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta. Altını özellikle çizmek gerekir, iddiaların aksine, Kirazlı projesinde Atikhisar Barajı Su Toplama Havzası içerisinde, siyanür ya da başka bir kimyasal solüsyon içeren faaliyet kesinlikle bulunmamaktadır. Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni projesinde, Atikhisar Barajı'ndan kesinlikle bir damla su dahi kullanılmayacaktır” dedi.
Alamos Gold’un işlettiği Mulatos ve El Chanate madenleri, 2011 yılından bu yana, madenin çevre yönetiminin mükemmelliği, su tüketimi ve yönetimi, hava kalitesi (emisyon), enerji tüketimi, atık yönetimi, toprak ve bitki örtüsü yönetimi, yakıt tüketimi ve çevre risk yönetimi alanlarında kapsamlı bir dış denetim sonrasında verilen, ‘Temiz Sanayi Sertifikası’na (Clean Industry Certification) sahip. Şirketin Mulatos madeni, üst üste yedinci yıl ‘Sosyal sorumlu madencilik şirketi’ (CSR) ödülü aldı. Aynı ödülü El Chanate madeni ise altı kez aldı. Yine Alamos Gold, El Chanate madeni projesinde istihdama yönelik mesleki eğitimleri nedeniyle 2015 yılı sosyal sorumluluk ödülünü aldı. Mulatos madeni, 2010 yılından beri ISO 9001: 2008 sertifikasına sahip.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
Seçimden sonra altına talep arttıSeçimden sonra altına talep arttı
Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldıTwitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

Seçimden sonra altına talep arttı

Seçimden sonra altına talep arttı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı

Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı

TSKB'nin aktif büyüklüğü 35 milyar liraya ulaştı

TSKB'nin aktif büyüklüğü 35 milyar liraya ulaştı

Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.