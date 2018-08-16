FİNANS

Çankırı kavununda rekolte ve fiyat üreticiyi memnun etti

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

TZOB Başkan Vekili Nejat Gamzeli: - "Bu seneki fiyatlar çiftçilerimizin yüzünü güldürecek şekilde. 60 bin ton ürün çıkacağını tahmin ediyoruz"

Çankırı'da yetiştirilen ve kendine has aroması nedeniyle ilgi gören kavunda bu sezon rekolte de fiyat da üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 40 bin dönüm alanda kavun ekildiğini söyledi.

Kavun üretiminin çoğunluğunun Kızılırmak ilçesi ve merkezde yapıldığını belirten Gamzeli, "Bu seneki fiyatlar çiftçilerimizin yüzünü güldürecek şekilde. 60 bin ton ürün çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Çankırı'da on dilim, Kırkağaç ve İpsala türü kavunların yetiştirildiğini anlatan Gamzeli, "Bugünlerde on dilim ve Kırkağaç kavununu pazara sunduk. Üretimde bu sene kavun yüz güldürdü. Toprağımızın biraz çorak oluşundan dolayı kavunların değişik bir aroması var. Bu çeşit bal kavun diye geçer. Çankırı'da üretilen kavunlar Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Kavun üreticisi Talip Toprak da bu yıl 40 dönüm alanda kavun ektiğini belirterek, verimden çok memnun olduğunu, ürettiği kavunların çoğunu Karadeniz Bölgesi'ne gönderdiğini söyledi.

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