FİNANS

Çankırı'dan Avrupa'ya tekstil ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Korgun ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, uluslararası 12 giyim markası için tekstil ürünleri üretiliyor - Firma sahibi Rıdvan Ceylan: - "Yaptığımız imalatın yüzde 90'ını İngiltere, İspanya, Hollanda, Almanya, Danimarka ara sıra da İsrail'e ihraç ediyoruz"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Korgun ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen tekstil ürünleri uluslararası 12 giyim markasının mağazalarında Avrupalı tüketiciyle buluşuyor.

Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin 800 metrekare kapalı ve 50 bin metrekarelik açık alana sahip fabrikada yaklaşık 210 kişi istihdam ediliyor.

Fabrikada, ünlü 12 uluslarası giyim markası için tişört, penye, kadın ve çocuk elbisesi gibi tekstil ürünleri üretiliyor.

Firma Sahibi Rıdvan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır tekstil sektöründe yer aldıklarını belirtti.

Çankırı'da tekstilin fazla yaygın olmadığını, dışarıdan gelen imalatçılar vasıtasıyla bu sektöre girdiğini anlatan Ceylan, "Kumaşları İstanbul'da organize ediyoruz. Burada kumaş dikim, ütü, paket ve koli aşamalarından geçerek ihracata hazır hale geliyor." diye konuştu.

Fabrikada örme grubu üzerine üretim yaptıklarını belirten Ceylan, şöyle devam etti:

"Aylık modeline göre değişse de 250-260 bin adet şeklindedir. Bizim yaptığımız imalatın yüzde 90'ı ihracattır. İngiltere, İspanya, Hollanda, Almanya, Danimarka ara sıra da İsrail'e ihracatımız oluyor. Yüzde 10'luk kısımda da yurt içindeki bazı markalara imalatımız olmaktadır."

Çankırı'da üretilen ürünlerin, markaların yurt dışındaki satış mağazalarına dağıldığını, oradan da dünyanın farklı yerlerine gönderildiğini anlatan Ceylan, "Burada tişört, penye, kadın ve çocuk elbisesi gibi her tarzda ürün üretmekteyiz" diye konuştu.

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