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Cannes’da Türk markalarına Hindistanlı yatırımcılardan büyük ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

MAPIC’te Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) işbirliğinde ikinci kez kurulan ve 12 Türk markasının yer aldığı Turkish Brands standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Cannes’da Türk markalarına Hindistanlı yatırımcılardan büyük ilgi

İstanbul, 17 Kasım (DHA) - MAPIC’te Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) işbirliğinde ikinci kez kurulan ve 12 Türk markasının yer aldığı Turkish Brands standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 500’e yakın iş görüşmesi gerçekleştiren markalara en büyük ilgiyi Hindistanlı yatırımcılar gösterdi.
Fransa’nın Cannes kentinde 14 - 16 Kasım tarihlerinde bu yıl 24’üncüsü düzenlenen perakende ve gayrimenkul fuarı MAPIC, Türk markaları ile yabancı yatırımcıları bir araya getirdi. 80’e yakın ülkeden dokuz bin civarında ziyaretçinin katıldığı fuarda, Türk markalarına yaklaşık 1.4 milyar nüfuslu Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından davet geldi.
Fuarı değerlendiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, son yıllarda yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisini benimsediklerini hatırlattı. BMD üyelerinin halen yurt dışında dört bine yaklaşan mağaza sayısını 2023’te 20 bine çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan Öncel, şöyle devam etti:
“Dünyadaki diğer sektörel organizasyonlara göre farklı bir kitleye sahip MAPIC’i yurt dışı hedef pazarları ve yeni işbirliği fırsatlarını yakalayacağımız bir platform olarak görüyoruz. Fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek için her zaman öncüler arasında yer aldığımız bu etkinlikte 2014’ten bu yana Turkish Brands (Türk Markaları) standını oluşturuyoruz.
“Bu yıl ikinci kez İHKİB işbirliği ile oluşturduğumuz ve 10’u hazır giyim olmak üzere toplam 12 markamızın yer aldığı standımızda, üç gün boyunca ziyaretçilerimiz ağırladık. Markalarımız başta Hindistan, ABD, Rusya, Ukrayna ve Polonya olmak üzere 17 ülkeden teklif aldı.
“Özellikle 1.4 milyara yakın nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’daki AVM yatırımcılarının markalarımıza ilgisi çok dikkat çekiciydi. Hindistan’da AVM işleten birçok yatırımcı, markalarımızı ülkelerine davet ettiler. Hindistan’ın yanı sıra markalarımızın ABD’deki AVM yatırımcılarından da yoğun ilgi görmesini çok önemsiyorum.”
İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca da Türk hazır giyim endüstrisinin ham madde kalitesi, güçlü üretim bandı ve markaları ile rakip ülkelerden çok önde olduğunu vurguladı. Karaca yıl sonu itibarı ile 18 milyar dolara ulaşmasını öngördükleri hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 2023’te en az 30 milyar dolara çıkarmak istediklerini hatırlattı ve şöyle devam etti:
“Hedefe ulaşabilmek için ‘fason üretici ülke’ kimliğinden sıyrılıp markalaşma sürecimizi hızlandırmalıyız. Son yıllarda hazır giyim üretiminden moda endüstrisine geçişte çok önemli mesafe kat ettik. Hazır giyim ve konfeksiyonda kilogram başına ihracat birim fiyatımız 18

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