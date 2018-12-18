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"Capital - Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” ödüllerini aldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

Capital Dergisi tarafından Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”yla belirlenen “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” ödüllerini aldı.

Elif Varan / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Capital Dergisi tarafından Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”yla belirlenen “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” ödüllerini aldı.
Sıralamada en büyükler, "Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi" olarak belirlendi. Onur Ödülü’nün sahibi ise Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı olarak açıklanırken, “Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü”nün sahibi ise DenizBank oldu.
Bu yıl 21’incisi yapılan “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” kapsamında ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere toplam dokuz kategoride 23 ödül verildi.
Buna göre, “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi olarak belirlendi.
“Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler” Kerevitaş, Odeon Turizm, Gram Altın Pazarlama Sanayi.
“En Çok Kar Eden Şirketler” Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat.
“İhracatını En Fazla Artıran Şirketler” Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda.
“En Çok İhracat Yapan Şirketler” Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik.
“Çalışan Sayısını En Fazla Artıran Şirketler” Lila Kağıt, Borusan Makine ve IATI Turizm.
“En Fazla Çalışanı Olan Şirketler” BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, Lc Waikiki Mağazacılık.
Capital Dergisi’nin 21 yıldır sürdürdüğü "Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın, ödül alan şirketler için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle devam etti:
"Vodafone olarak, dijitalleşme yarışında işletmelerin ‘yarının kazananları’ arasında yerlerini alabilmeleri için çalışıyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak tüm ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerimizle yanlarında yer alıyoruz.
“Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla, işletmelere rekabette bir adım öne çıkmalarını sağlayacak çözümler sunmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.
“Bu kapsamda, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine sundukları katkı ve dijitalleşmesinde üstlendikleri lokomotif rolleri nedeniyle Türk iş dünyası için kaynağı olan Capital500 ödüllerinin sahiplerine ulaşmasına vesile olmaktan gurur duyuyor, ödül alan tüm şirketleri tebrik ediyoruz.” (Fotoğraflı)

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