FİNANS

Carbanak çetesini keşfeden Kaspersky Lab'a ödül

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab, "Bir Şirketin Araştırma Ekibi Tarafından Yapılan En Önemli Keşifler" kategorinde SC Media 30. Yıl Ödülü'ne layık görüldü - Carbanak adlı siber suçlu çetesini keşfeden Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), aldığı ödülle şirketin son 20 yıl içinde global tehdit araştırmalarına yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, "Bir Şirketin Araştırma Ekibi Tarafından Yapılan En Önemli Keşifler" kategorinde SC Media 30. Yıl Ödülü'nü aldı.

Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamaya göre, 30 yıldır siber güvenlik sektöründe hizmet veren SC Media, bu yıl geleneksel SC Ödülleri organizasyonunu çeşitli kategorilerle genişleterek zaman içinde sektöre şekil veren kurumları ödüllendirdi. Kazananlar SC Media’nın editör ekibi tarafından SC Ödülleri organizasyonunun yöneticilerinin de desteğiyle belirlendi.

Kaspersky Lab'ın ödül kazandığı "Bir Şirketin Araştırma Ekibi Tarafından Yapılan En Önemli Keşifler" kategorisinde, son 30 yılda gerçekleşen önemli sıfır gün, zararlı yazılım çeşitleri ve siber çete keşifleri değerlendirildi.

Kaspersky Lab’ın Carbanak çetesini keşfetmesi, dünyanın Gelişmiş Kalıcı Tehditlere (APT) bakışını değiştirdi. APT'ler genellikle siber casuslukla bağlantılı olsa da 2014 yılında Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), bankalardan büyük miktarda para çalan bir siber suçlu grubunu ortaya çıkarmıştı.

Daha önce sadece devlet destekli APT’lerde görülen gelişmiş araçlar ve yöntemler kullanan Carbanak'a yönelik soruşturmadan elde edilen dersler, finansal hedefli saldırıların öngörülmesine ve azaltılmasına yardımcı olmaya devam ediyor.

Kaspersky Lab Güvenlik Analistleri Zirvesi’nde Carbanak çetesinin keşfinin duyurulmasından bu yana grubun üyesi olduğu iddia edilen bazı kişiler tutuklandı.

Kaspersky Lab GReAT, aldığı ödülle şirketin son 20 yıl içinde global tehdit araştırmalarına yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor.

- "Ekibimizin kararlılığı, dünyayı biraz daha güvenli hale getirmemize yardımcı oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Global Araştıma ve Analiz Ekibi Direktörü Costin Raiu, GReAT ekibinin 2008'de kurulduğundan bu yana tüm dünyada birçok APT, siber casusluk operasyonu, zararlı yazılım, fidye yazılımı ve siber suç eğilimlerini ortaya çıkardığını bildirdi.

Raiu, "Carbanak'ın keşfi, araştırmalarımızın güvenlik sektörünü şekillendirmeye ve kurumları gelişmiş tehditlerden korumaya nasıl yardımcı olabileceğinin harika bir örneği. Ekibimizin siber saldırıları ve zararlı tehditleri kaynağına bakmaksızın ortaya çıkarmada gösterdiği kararlılık, dünyayı biraz daha güvenli hale getirmemize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

SC Media Yayınlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Illena Armstrong da 30. Yıl Ödülleri'ni kazananların, son 30 yıl içinde yaptıkları çalışmalar ve liderlikle siber güvenlik sektöründe kalıcı birer iz bırakmış isimler olduğunu belirterek, Kaspersky Lab'ın, kurumları günün karmaşık tehditlerine karşı korumakta gösterdiği kararlı tavrıyla ödüle layık görüldüğünü aktardı.

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