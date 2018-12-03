Cardtek, Big Bang 2018'de geleceğe odaklanan girişimlerin yanında

İSTANBUL (AA) - Cardtek, geleceğe odaklanan girişimler arasından en iyilerin belirlendiği "Big Bang 2018"de finalistlerin yanında yer aldı.

Cardtek açıklamasına göre, finansal ödeme teknolojileri alanında 35'ten fazla ülkede müşterilerine yenilikçi ve uçtan uca çözümler sunan Cardtek, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek'in geleceğe odaklanan girişimler arasından en iyileri belirlediği "İTÜ Big Bang Start-up Challenge 2018"de finalistlerin yanında yer aldı.

Cardtek, etkinlik kapsamında yarı finale kalan Beemo Cüzdan girişimini 50 bin TL'lik ödülle destekledi. Projeleriyle mobil cihazlar üzerinden QR kod ile hızlı ve kolay ödeme alarak, anonim ve tanımlanamayan müşterin verilerini toplamayı, kişiselleştirilmiş ödüllendirme mekanizmaları ile müşteri sadakatini arttırmayı hedefleyen Beemo, özellikle yeme içme sektöründeki işletmelerin yeni nesil bir ödeme deneyimi yaşatmasını sağlıyor.

Beemo ekibine, ödülü Cardtek Ar-Ge ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Altuncu verdi. Cardtek, Beemo ekibine 2019 yılı boyunca ayrıca, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında mentorluk desteği de sağlayacak.