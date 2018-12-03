FİNANS

Cardtek, Big Bang 2018'de geleceğe odaklanan girişimlerin yanında

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 12:41 | Son Güncelleme

Cardtek, dünyanın girişimcilere en fazla kaynak dağıtılan etkinliği olan "Big Bang Start-up Challenge"da altı yüzün üzerinde başvuru arasından seçilen ve yarı finale çıkan Beemo girişimini 50 bin TL'lik ödülle destekledi

İSTANBUL (AA) - Cardtek, geleceğe odaklanan girişimler arasından en iyilerin belirlendiği "Big Bang 2018"de finalistlerin yanında yer aldı.

Cardtek açıklamasına göre, finansal ödeme teknolojileri alanında 35'ten fazla ülkede müşterilerine yenilikçi ve uçtan uca çözümler sunan Cardtek, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek'in geleceğe odaklanan girişimler arasından en iyileri belirlediği "İTÜ Big Bang Start-up Challenge 2018"de finalistlerin yanında yer aldı.

Cardtek, etkinlik kapsamında yarı finale kalan Beemo Cüzdan girişimini 50 bin TL'lik ödülle destekledi. Projeleriyle mobil cihazlar üzerinden QR kod ile hızlı ve kolay ödeme alarak, anonim ve tanımlanamayan müşterin verilerini toplamayı, kişiselleştirilmiş ödüllendirme mekanizmaları ile müşteri sadakatini arttırmayı hedefleyen Beemo, özellikle yeme içme sektöründeki işletmelerin yeni nesil bir ödeme deneyimi yaşatmasını sağlıyor.

Beemo ekibine, ödülü Cardtek Ar-Ge ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Altuncu verdi. Cardtek, Beemo ekibine 2019 yılı boyunca ayrıca, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında mentorluk desteği de sağlayacak.

Ödeme sistemleri alanında geleceği etkileyecek girişimlerin ufkunu açmayı bir sosyal sorumluluk olarak gören Cardtek, Türkiye'de girişimcilerin büyük ilgi gösterdiği İTÜ Çekirdek Big Bang organizasyonlarında yedi yıldır destekçi olarak yer alıyor.

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- Geleceğe odaklanan girişimler ödülleri topladı

Dünyanın girişimcilere en fazla kaynak dağıtılan etkinliği olan "Big Bang Startup Challenge", İTÜ Çekirdek tarafından 2012 yılından bu yana düzenleniyor.

600 üzerinde girişim arasından, tüm elemeleri geçerek sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim, UNIQ İstanbul'da yatırımcıların karşısına çıktı. Bu yıl enerjiden giyilebilir teknolojilere, gıda teknolojilerinden sağlık çözümlerine kadar birçok alanda birbirinden iddialı girişim fikirlerini yatırımcılarla buluşturduğu Big Bang final etkinliğinde girişimler, toplam 21 milyon TL'lik ödül ve yatırım almaya hak kazandı.

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Big Bang Cardtek

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