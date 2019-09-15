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Cargill'den mısır tarlasında hasat şenliği

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 09:20 | Son Güncelleme

Cargill Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu: - "Bundan 10 sene sonra tarımda katma değerin yüzde 25'i dijital tarımdan gelecek. Türkiye olarak bu trendi kaçırmamalıyız, buraya yatırım yapmalıyız"

TİRE (AA) - Küresel gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün şirketi Cargill tarafından 6 ilde sürdürülen "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı kapsamında İzmir'in Tire ilçesindeki bir mısır tarlasında hasat şenliği düzenlendi.

Firmanın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, etkinlikteki konuşmasında, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmasına karşın potansiyelini yeterince değerlendiremediğini söyledi.

Söz konusu potansiyelden daha fazla yararlanmak adına "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programını başlattıklarını dile getiren Tarakçıoğlu, Adana, Mersin, Konya, Karaman, İzmir ve Manisa'da programı yürüttüklerini dile getirdi.

Bugüne kadar yaklaşık bin 200 çiftçiye ulaştıklarını anlatan Tarakçıoğlu, "Türkiye'den kazandığımızı nasıl tekrar geri verebiliriz? Bu konuda bir çalışma yapmak istedik. Dijital imkanları kullanarak Türkiye'de tarımı dönüştürmek için bir ateş yaktık." dedi.

Tarakçıoğlu, bu kapsamda ziraat mühendislerince ürün ekim dönemi öncesinde çok hızlı bir şekilde dijital toprak analizleri yapıldığını kaydederek, böylece çiftçilere üretim aşamasında destek sağlandığını ifade etti.

Mısır tarlalarının uydu aracılığıyla izlenebildiğini belirten Tarakçıoğlu, gerekli durumlarda tarlaya müdahale edildiğini söyledi.

Tarakçıoğlu, "İşin özeti, bu işi modernleştirmek. Klasik tarım güzel ama bunu daha ileriye taşımak için bunları yapmak zorundayız. Bundan 10 sene sonra tarımda katma değerin yüzde 25'i dijital tarımdan gelecek. Türkiye olarak bu trendi kaçırmamalıyız, buraya yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Cargill hakkında da bilgi veren Tarakçıoğlu, firmanın küresel ölçekte faaliyet gösteren 150 yıllık bir şirket olduğuna dikkati çekti.

Firmanın her yıl 130 milyar dolar civarında ciro elde ettiğini, 1960'lı yıllardan itibaren de Türkiye'de faaliyet gösterdiğini anlatan Tarakçıoğlu, "Türkiye'de faaliyetlerimiz birkaç alanda devam ediyor." dedi.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Tarakçıoğlu, projeye katılan çiftçilerin ürünlerini Cargill'e satmak gibi bir zorunluluklarının bulunmadığını söyledi.

Tarakçıoğlu, genel olarak ise Türkiye'de üretilen yaklaşık 6 milyon ton mısırın 350-400 bin tonunu satın aldıklarının altını çizdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Aksoy da programı 3 yıl olarak planladıklarını belirterek, "Bu yılın sonunda sosyal etki analizi yapılacak. Böylece gelecek 2 yıl için programımızı hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

- Proje hakkında

Cargill, kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye'deki çiftçilere sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destek verip, verimlilik ve kazançlarını artırmayı hedefliyor.

Programda alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından zirai ve teknik danışmanlık hizmeti verilirken, yenilikçi dijital araçlara erişim sağlanarak çiftçilerin refahını artıracak tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Finansal okuryazarlık eğitimlerini de kapsayan program dahilinde çiftçiler ekim öncesi ziyaret edilerek tarlalarında dijital toprak analizi yapılıyor.

Ayrıca ekimden hasada kadar, doğru gübreleme, sulama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konusunda çiftçilere hizmet veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cargill etkinlik Mısır

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