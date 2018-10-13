FİNANS

Cari açığa ihracat freni

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ağustos ayı ve 12 aylık cari açığı gerilerken, buna en önemli katkı dış ticaretten geldi - Yılın 8 ayında ihracata konu 99 faslın 60'ında geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşanırken, dışarıdan alınan 97 ürün grubunun 36'sında ithalat geriledi - Tutar olarak ihracatını en çok artıran sektör 1,8 milyar dolarla motorlu kara taşıtları, ithalatı en fazla azalan fasıl ise 2,2 milyar dolarla kıymetli ve yarı kıymetli taşlar oldu

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin ağustos ayı ve 12 aylık cari açığı gerilerken, buna en büyük katkıyı dış ticaret verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı ağustos ayı verileri dikkate alındığında, cari işlemler hesabı yaklaşık 3 yıl aranın ardından ağustosta 2,6 milyar dolar fazla verdi, 12 aylık cari açık da 51,1 milyar dolara düştü. Cari açığın azalmasında yılın 8 ayında dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler etkili oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde 99 ihracat faslının 60'ında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış yaşandı.

Tutar bazında ihracatını en fazla artıran sektör 1,8 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarları" oldu. Söz konusu sektörü 1,7 milyar dolarla demir çelik, 557 milyon dolarla demir ve çelikten eşya takip etti.

Oran bazında ihracatını en hızlı artıran sektör ise yüzde 117,3 ile nikel ve nikelden eşya olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 79,5 ile canlı hayvanlar, yüzde 57,4 ile eczacılık ürünleri izledi.

- 36 fasılda ithalat azaldı

Ağustosta cari açığın azalmasındaki bir diğer önemli faktör, ithalatta yaşanan azalma oldu.

Yılın 8 ayında 97 faslın 36'sında (yüzde 37) ithalat azalırken, tutar bazında en fazla düşüş gösteren fasıl 2,2 milyar dolarla "kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası ve metal paralar" oldu. Söz konusu faslı 984,5 milyon dolarla "gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar", 946 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" izledi. Anılan 3 ürün grubunda yaşanan ithalat azalışının dış ticaret açığına olumlu katkısı 4,1 milyar doları buldu.

Oran bazında ithalatın en fazla düştüğü fasıl yüzde 67,6 ile "şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı" olurken, bu faslı yüzde 65 azalışla "demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam ve parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları", yüzde 41 gerilemeyle "et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları" izledi.

PARTNERİnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!İnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!
HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitimHTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim
Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyorTürkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cari açık dış ticaret fasıllar ihracat ithalat Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.