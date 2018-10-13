Cari açığa ihracat freni

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin ağustos ayı ve 12 aylık cari açığı gerilerken, buna en büyük katkıyı dış ticaret verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı ağustos ayı verileri dikkate alındığında, cari işlemler hesabı yaklaşık 3 yıl aranın ardından ağustosta 2,6 milyar dolar fazla verdi, 12 aylık cari açık da 51,1 milyar dolara düştü. Cari açığın azalmasında yılın 8 ayında dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler etkili oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde 99 ihracat faslının 60'ında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış yaşandı.

Tutar bazında ihracatını en fazla artıran sektör 1,8 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarları" oldu. Söz konusu sektörü 1,7 milyar dolarla demir çelik, 557 milyon dolarla demir ve çelikten eşya takip etti.

Oran bazında ihracatını en hızlı artıran sektör ise yüzde 117,3 ile nikel ve nikelden eşya olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 79,5 ile canlı hayvanlar, yüzde 57,4 ile eczacılık ürünleri izledi.