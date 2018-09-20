Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, cari açığın azaltılması için "yeni pazar", "yeni ürün", "yeni ihracatçı" hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla "İhracat Ana Planı" oluşturulacak. 2019-2021 dönemini kapsayan YEP'e göre, cari işlemler açığını sürdürülebilir bir seviyeye indirmek için gerekli tedbirler alınacak. Cari işlemler açığında iyileşmenin, ihracat ve turizmde yapılacak dönüşüm programları ve projelerle sürdürülebilir hale gelmesi sağlanacak. Açığın milli gelire oranının gelecek yıl yüzde 3,3'e, 2020'de yüzde 2,7'ye, 2021'de ise yüzde 2,6'ya düşmesi bekleniyor. İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş

birliği modelleriyle gerçekleştirilecek. - 6 sektöre öncelikli yatırım Cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya,

enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım

yapılabilir alanlar olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli

ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak. Türkiye'de üretilmeyen 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi teşvik edilecek, biyoteknoloji alanında yetkinlikler artırılacak.

Petrokimya kümelenmesi ve Ceyhan Endüstri Bölgesi hayata

geçirilecek. Güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teknik

ekipmanda yerli üretimin payı artırılacak, "yeni pazar", "yeni ürün", "yeni ihracatçı" hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla "İhracat Ana Planı" oluşturulacak. İhracat teşvik sistemi daha verimli ve etkin olarak yeniden

yapılandırılacak. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip

edebilmesini sağlamaya yönelik Elektronik İhracat Platformu

kurulacak. Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin

hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan

gelir kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemleri

uçtan uca bir bakış açısıyla ve büyük veri analizi, ileri analitik

yetkinliklerini de içerecek şekilde güçlendirilecek. Yürürlükteki serbest ticaret anlaşmaları gözden geçirilecek,

cari işlemler açığını azaltmaya yönelik hedefler konularak

bunların takibi yapılacak, makroekonomik hedefleri

destekleyici yeni serbest ticaret anlaşmaları oluşturulacak.