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Cari açığa karşı "İhracat Ana Planı" oluşturulacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı'na göre, cari açığın azaltılması için "yeni pazar", "yeni ürün", "yeni ihracatçı" hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla "İhracat Ana Planı" oluşturulacak - İhracat teşvik sistemi daha verimli ve etkin olarak yeniden yapılandırılacak - Turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artıracak şekilde "Turizm Ana Planı" oluşturulacak

Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, cari açığın azaltılması için "yeni pazar", "yeni ürün", "yeni ihracatçı" hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla "İhracat Ana Planı" oluşturulacak.

2019-2021 dönemini kapsayan YEP'e göre, cari işlemler açığını sürdürülebilir bir seviyeye indirmek için gerekli tedbirler alınacak.

Cari işlemler açığında iyileşmenin, ihracat ve turizmde yapılacak dönüşüm programları ve projelerle sürdürülebilir hale gelmesi sağlanacak. Açığın milli gelire oranının gelecek yıl yüzde 3,3'e, 2020'de yüzde 2,7'ye, 2021'de ise yüzde 2,6'ya düşmesi bekleniyor.

İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş
birliği modelleriyle gerçekleştirilecek.

- 6 sektöre öncelikli yatırım

Cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya,
enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım
yapılabilir alanlar olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli
ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak. Türkiye'de üretilmeyen 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi teşvik edilecek, biyoteknoloji alanında yetkinlikler artırılacak.

Petrokimya kümelenmesi ve Ceyhan Endüstri Bölgesi hayata
geçirilecek.

Güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teknik
ekipmanda yerli üretimin payı artırılacak, "yeni pazar", "yeni ürün", "yeni ihracatçı" hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla "İhracat Ana Planı" oluşturulacak.

İhracat teşvik sistemi daha verimli ve etkin olarak yeniden
yapılandırılacak.

İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip
edebilmesini sağlamaya yönelik Elektronik İhracat Platformu
kurulacak.

Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin
hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan
gelir kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemleri
uçtan uca bir bakış açısıyla ve büyük veri analizi, ileri analitik
yetkinliklerini de içerecek şekilde güçlendirilecek.

Yürürlükteki serbest ticaret anlaşmaları gözden geçirilecek,
cari işlemler açığını azaltmaya yönelik hedefler konularak
bunların takibi yapılacak, makroekonomik hedefleri
destekleyici yeni serbest ticaret anlaşmaları oluşturulacak.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik
çalışmalar tamamlanacak. Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek tohumdan
sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası
rekabet önceliğinde yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda Hal Yasası çalışmalarına destek verilecek.

- Turizm Ana Planı oluşturulacak

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ile ikili ticari ve
ekonomik ilişkiler geliştirilecek. Çin, Hindistan, Japonya ve Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili turizm planları oluşturularak hayata geçirilecek. Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis
edilecek, sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler planlanarak hayata
geçirilecek. Turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama
tutarını artıracak şekilde Turizm Ana Planı oluşturulacak.

Güneş, rüzgar, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli
kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, enerji girdi
maliyetleri azaltılacak.

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