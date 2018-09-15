İSTANBUL (AA) - Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verilmesine yönelik uygulamanın, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağını belirterek, "Teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Yiğit Savcı, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın duyurduğu, girişimci adaylarına 200 bin TL hibe verilmesine yönelik uygulamayı "devletin attığı çok değerli bir ilk adım" olarak değerlendirdi.

Uygulamanın, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağını belirten Savcı, Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında hayata geçirilecek Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, devletin attığı çok değerli bir ilk adım olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Savcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde geliştirilerek geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 600 milyon dolara yabancı bir şirkete satılan internet girişimi, yine yakın zamanda 728 milyon dolara Çinli dünya devine satılan e-ticaret şirketi ve geçen yıl sadece bir bölümü 100 milyon dolar karşılığında ABD’li bir şirkete devredilen oyun şirketi örneklerinde de görebileceğimiz gibi, teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor.