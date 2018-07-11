FİNANS

Cari açık sonrası dolar 4.74, euro 5.56, sterlin 6.29 lirada

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

Haftanın başında yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizlerdeki artış, cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle hız kazandı ve dolar 4.75 liranın, euro 5.57 liranın, sterlin de 6.31 liranın üzerine kadar çıktı.

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - Haftanın başında yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizlerdeki artış, cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle hız kazandı ve dolar 4.75 liranın, euro 5.57 liranın, sterlin de 6.31 liranın üzerine kadar çıktı.
Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.
Cari işlemler açığının yüksek gelmesi Borsa İstanbul'da da satışları tetikledi ve dün yüzde 3.0 düşüşle 96 bin 274 puandan kapanan Endeks (BIST 100), yüzde 2.67 düşüşle 93 bin 647 puana kadar geriledi.
Erken işlemlerde;
- en düşük 4.6948 ve en yüksek 4.7536 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.80 artışla 4.74-4.75 lira aralığında,
- en düşük 5.5121 ve en yüksek 5.5793 lirayı gören euro günlük yüzde 0.61 yükselişle 5.56

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