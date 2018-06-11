"Cari açıkta iyileşme süreci 2. yarıda başlayabilir"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Son 12 aylık cari açık 57 milyar doların üzerine çıkarken, ekonomistler verideki kötüleşmede artan enerji ve altın ticaretinin etkili olduğunu, yılın ikinci yarısından itibaren cari dengede iyileşme sürecinin başlayabileceğini belirtiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 706 milyon dolar artarak 5 milyar 426 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 375 milyon dolar artmasına rağmen, dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolarlık ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolarlık yükseliş kaydetmesi etkili oldu. AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, nisan ayı ödemeler dengesi verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret ederek, son 12 aylık cari açığın 57,1 milyar dolarla milli gelirin yüzde 6,7'sine denk geldiğini, ayrıca Mart 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Enerji dışı cari açığın 22,0 milyar dolarla, enerji ve altın dışı cari açığın ise 7,8 milyar dolarla daha sınırlı yükseldiğine dikkati çeken Bürümcekçi, "Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme dönemlerinde çekirdek açıkta belirgin artış eğilimi görmek normalken, Ocak-Ağustos 2017'de bu beklentinin tersine enerji ve altın dışı açık gerileme eğiliminde olmuştu. Takip eden dönemde çekirdek açığın belirgin yükselişe geçmesi ekonominin bilinen dinamiklerine döndüğünü ve potansiyel büyümesinin üzerinde seyrettiğini gösteren bir gelişme olmuştu. Mart ayından itibaren başta Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) olmak üzere yavaşlama sinyallerinin yoğunlaşması ise enerji ve altın dışı açıkta artış eğiliminin yavaşlayabileceğini düşündürmektedir ki bu durum mayıs verisinde kısmen gözlenmiştir." diye konuştu. \ - "Cari açığın 2018 sonunda 56 milyar dolar olmasını bekliyoruz" Haluk Bürümcekçi, cari açıkta nisan ayında gözlenen kötüleşmede, dış ticaret ve birincil gelir dengesinin geçen yıldan yüksek açık vermesinin ana etken olduğunu, hizmetler dengesinin bu yıl fazla vermesinin ise bu kötüleşmeyi sınırladığını ifade etti.

Dış ticaret açığının nisanda yıllık yüzde 35,7 arttığını, buna karşılık hizmetler dengesi içinde turizm gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 32,1 yükseldiğini belirten Bürümcekçi, turizm giderlerinin ise yıllık bazda yüzde 1,7 ile belirgin bir şekilde hız kesmesine dikkati çekti. Bürümcekçi, bavul ticaretinde yıllık bazda yüzde 22,3 ve taşımacılık gelirlerinde yüzde 34,4 artış kaydedildiğini vurgulayarak, ağırlıklı olarak doğrudan yatırımlara ilişkin gelir-gider dengesinden oluşan birincil gelir dengesinin ise 1,49 milyar dolarla geçen yıla göre yüksek açık verdiğini dile getirdi. Finansman tarafında cari açığın fazlasıyla finanse edilmesi nedeniyle resmi rezervlerde 2,8 milyar dolar artış gözlendiğini aktaran Bürümcekçi, şunları kaydetti: "Cari dengenin 2018 sonunda 56 milyar dolar açık vermesini beklemekteyiz, ancak riskler yukarı yönde. Önceki yıl cari açığı artıran faktörlerin başında gelen enerji ve altın ticaretindeki gelişmelerin 2018'de devam edip etmeyeceği kritik olacaktır. Petrol fiyatlarının son dönemde yükselerek halen 2017 ortalamasının (55 dolar) belirgin üzerinde seyretmesi cari açığı artırıcı etkide bulunmaya devam edecektir. Altın ticaretinde ise geçen yıl 10 milyar dolar açık vermemiz lehte baz etkisi oluşturabilir. Ancak daha ilk dört ayda 5,5 milyar dolar daha açık verdiğimiz izlenmektedir.

Buna karşılık, ilk çeyrek öncü verilerinden görüldüğü kadarıyla yıla güçlü bir giriş yapan ekonomik aktivitenin ne boyutta bir yavaşlama göstereceği de kritik belirleyici olacaktır. Öte yandan, AB pazarı ve genel olarak küresel çapta büyümenin güçlenmiş olması şu ana kadar ihracat açısından destekleyici olmuştu. Bu bağlamda bu bölgelerden gelen yavaşlama sinyallerinin ne ölçüde ihracatı etkileyeceği takip edilecektir. Buna karşılık, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini korumasıyla toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmelidir." \ - "Yıl sonu cari açık tahminimizi 53,5 milyar dolar olarak koruyoruz" Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da mayıs ayına ilişkin gümrük dış ticaret verileri çerçevesinde, yıllık açıktaki artış hızının önemli oranda

yavaşlayabileceğini, kur ve talep gelişimini dikkate

aldıklarında yıllık açığın ikinci yarıdan itibaren

düşmeye başlamasının beklenebileceğini belirterek, "Bu çerçevede, yıl sonuna

ait cari açık tahminimizi 53,5 milyar dolar olarak koruyoruz." dedi.

Bavul ticaretinde kısmi

toparlanmaya karşılık, navlun gelirlerinin zayıf kalmaya devam

ettiğini vurgulayan Tokalı, doğrudan yatırımlara yönelik kar transferleri ile portföy

yatırımlarına ait giderlerde mart ayında başlayan hızlanmanın nisanda da etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi. Tokalı, turizm

gelirlerinin cari dengeyi destekleyen olumlu unsur olmaya

devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Finansman tarafında doğrudan yatırımların devam eden

katkısı, 2 milyar dolarlık Eurotahvil ihracı, yabancı yatırımcıların

DİBS'te net alım pozisyonuna geçmeleri, bankaların yurt dışı

muhabirlerindeki döviz mevduatlarının düşüş yönünde kalması,

bankaların uzun vadeli net borçlanmasının artıya dönmesi gibi

gelişmelerin yarattığı iyimserliğe karşın; yabancı yatırımcıların

hissede net satış tarafında kaldığı, yatırım eğilimini gösteren reel

sektörün uzun vadeli borçlanmasının daha da zayıfladığı

görülüyor. Net hata ve noksan kalemi altında döviz girişleri nisanda

264 milyon dolarla sınırlı kalırken; martta 4,8 milyar

dolarlık ciddi düşüş yaşayan resmi rezervler nisanda 2,8

milyar dolarlık artışa işaret ediyor. Ancak, TCMB verilerinden bu

eğilimin kalıcı olamadığını ve mayıs ayında rezervlerde 4 milyar

dolara yakın bir erime gözlenebileceğini görüyoruz. Kurdaki değer kaybı ve büyümedeki yavaşlama, cari açıktaki

artışın hız kesmesi açısından destekleyici olmakla birlikte;

küresel normalleşmenin gelişen piyasalara yönelik sermaye

akımında yarattığı baskı, finansman koşulları açısından dış

dengenin sürdürülebilirliğini gündemde tutacaktır."