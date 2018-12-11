FİNANS

"Cari fazla verilmesinin nedeni ekonomik daralma"

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 14:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Bir önceki yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 4 milyon dolara geriledi. Cari fazla verilmesinin nedeni ekonomik daralma"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bir önceki yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 4 milyon dolara geriledi. Cari fazla verilmesinin nedeni ekonomik daralma." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, ödemeler dengesi ekim ayı verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak-Ekim dönemi cari işlem açığının 35 milyar dolardan 27 milyar dolara gerilediğine işaret eden Erdoğdu, cari işlemler hesabının ağustos ve eylülden sonra ekim ayında da fazla verdiğini hatırlattı.

Erdoğdu, "Bir önceki yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 4 milyon dolara geriledi. Cari fazla verilmesinin nedeni ekonomik daralma." açıklamasını yaptı.

Ticaretin durduğunu, yüksek kur nedeniyle de ithalatın büyük düşüş gösterdiğini aktaran Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti:

"2017 yılının 10 aylık dönemine göre ihracat sadece 8 milyar dolar artabilmiş. Bu artış, her ay açıklanan dış ticaret rakamlarının ardından koparılan ‘rekor kırdık’ teranelerine hiç uymuyor. İthalat ise neredeyse yerinde saymış. 183 milyar dolar iken 184 milyar dolara çıkmış. Türkiye'nin ithalat yapabilme kapasitesinin yerinde saymasına rağmen ihracattaki 8 milyar dolarlık artış, kurdan kaynaklı olarak Türk lirasının değersizleşmesine ve kölelik koşullarında çalışan emeğin durumuna rağmen bir sıçrama yapamadığının göstergesi. Yabancıların sermaye hareketlerinde de yüzde 70 oranında daralma var. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 44,3 milyar dolar giriş varken bu yıl yabancı sermaye giriş 13,4 milyar dolarla sınırlı kaldı. 30 milyar dolarlık azalma 9 aylık milli gelirin yaklaşık yüzde 5’ine eşit. Dış sermaye girişlerinin daha da azalması halinde ağır bir ödemeler dengesi krizi ihtimaller arasında."

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