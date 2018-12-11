CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bir önceki yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 4 milyon dolara geriledi. Cari fazla verilmesinin nedeni ekonomik daralma." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, ödemeler dengesi ekim ayı verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak-Ekim dönemi cari işlem açığının 35 milyar dolardan 27 milyar dolara gerilediğine işaret eden Erdoğdu, cari işlemler hesabının ağustos ve eylülden sonra ekim ayında da fazla verdiğini hatırlattı.

Erdoğdu, "Bir önceki yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 4 milyon dolara geriledi. Cari fazla verilmesinin nedeni ekonomik daralma." açıklamasını yaptı.

Ticaretin durduğunu, yüksek kur nedeniyle de ithalatın büyük düşüş gösterdiğini aktaran Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti: