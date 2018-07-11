Cari işlemler açığı Mayıs'ta 5 milyar 885 milyon dolara yükseldi (2)

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İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - Cari işlemler açığı, Mayıs ayında yıllık bazda 516 milyon dolar artışla 5 milyar 885 milyon dolara yükseldi ve böylece, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolara çıktı.
Veri öncesi 4.71-4.72 lira aralığında olan dolar 4.74 - 4.75 lira aralığına yükseldi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, ödemeler dengesi gelişmeleri şöyle gerçekleşti:
- Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 678 milyon dolar artarak 6 milyar 498 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon dolar artarak 1 milyar 156 milyon dolara yükseldi.
- Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 768 milyon dolar artarak 1 milyar 907 milyon dolara yükseldi.
- Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 697 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara çıktı.
- Bir önceki yılın Mayıs ayında 254 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 138 milyon dolar net çıkış kaydetmiştir.
- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 703 milyon dolar azalarak 429 milyon dolara indi.
- Portföy yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurtdışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 24 milyon dolar ve 1 milyar 169 milyon dolar net satış yaptı.
- Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 493 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 59 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
- Diğer yatırımlarda 255 milyon dolar tutarında net giriş oldu.
- Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduat sırasıyla 2 milyar 234 milyon dolar ve 607 milyon dolar net artış kaydetti.
- Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 160 milyon dolar ve 51 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, diğer sektörler 1 milyar 482 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
- Resmi rezervler 2 milyar 823 milyon dolar azaldı.
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