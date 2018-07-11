Cari işlemler açığı Mayıs'ta 5 milyar 885 milyon dolara yükseldi

İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - Cari işlemler açığı, Mayıs ayında yıllık bazda 516 milyon dolar artışla 5 milyar 885 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolara çıktı.



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