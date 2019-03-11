FİNANS

Cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.


PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?İstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?
‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com aldı‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com aldı
Sıfır gümrük ile 200,000 ton patates ithal edilebilecekSıfır gümrük ile 200,000 ton patates ithal edilebilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

THY yolcularını uyardı, 6 Nisan'a büyük taşınma başlıyor

THY yolcularını uyardı, 6 Nisan'a büyük taşınma başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com aldı

‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com aldı

Sıfır gümrük ile 200,000 ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200,000 ton patates ithal edilebilecek

Göbeklitepe maketi Cannes MIPIM Fuarı'nda sergilenecek

Göbeklitepe maketi Cannes MIPIM Fuarı'nda sergilenecek

Gedik Yatırım’ın projesi Altın MIXX’le ödüllendirildi

Gedik Yatırım’ın projesi Altın MIXX’le ödüllendirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.