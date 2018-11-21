"Çarkları döndürmeye devam edelim"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin, finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması, KDV ve ÖTV indirimleri gibi adımlarla reel sektörün sırtındaki yükü hafifletmek istediğini belirterek, "Asıl önemli nokta, ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Kızılay'da faaliyet yürüten oda üyesi firmaları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

ATO yönetimi olarak 157 bin üyenin ekonomik gelişmeler karşısındaki durumunu sektörel anketlerden tespit ettiklerini vurgulayan Baran, bu anketlerin üyelere yönelik çalışmalarda yol gösterici olduğunu bildirdi. Baran, ATO meslek komitelerinin 67 ayrı başlık altında sektörlerin sorunlarını görüşmek üzere 6 ayda 496 toplantı gerçekleştirdiğine işaret eden Baran, bu toplantılardan çıkan 802 konuyla ilgili de yönetim olarak kendilerinin çalışma yaptığını ifade etti. Baran, her bir konuyla ilgili tespit, sorun ve çözüm önerilerini ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşa ilettiklerinin altını çizdi.