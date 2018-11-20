FİNANS

Carney’den Brexit anlaşmasına destek

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: - “Çıkış anlaşmasındaki geçiş düzenlemelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu geçiş sürecinin uzatılması olasılığını da dikkate alıyoruz” - "İngiltere’nin AB’den anlaşma sağlanmaksızın ve geçiş süreci olmaksızın ayrılması İngiltere Merkez Bankası için en kötü senaryo olur"

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, ülkesinin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin çıkış anlaşmasındaki geçiş düzenlemelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu geçiş sürecinin uzatılması olasılığını da dikkate alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Carney, İngiliz parlamentosunda vekillerin sorularını yanıtladı. BoE Başkanı Carney, bir soru üzerine İngiltere’nin AB’den anlaşma sağlanmaksızın ve geçiş süreci olmaksızın ayrılmasının kendileri için en kötü senaryo olacağını söyledi.

İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılması durumunda finansal sistemin reel ekonomiyi desteklemesinin bekleneceğini belirten Carney, bu tür bir senaryonun gerçekleşmesinin reel ekonomi, lojistik ve iş dünyası güveninde etkilerinin olabileceğini belirtti.

Anlaşmasız ayrılığın ekonomi üzerinde büyük çaplı negatif etkilerinin olacağının altını çizen Carney, “Çıkış anlaşmasında geçiş düzenlemelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu geçiş sürecinin uzatılması olasılığını da dikkate alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BoE Başkanı, ileride oluşabilecek tüm senaryolara ilişkin gerekli hazırlıkların bankanın görev kapsamında tamamlandığını belirterek, “Referandumdan bu yana hazırlıklarımızı yapıyoruz. Uygulayabileceğimiz tüm önlemleri hazırladığımız konusunda eminiz.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Andy Haldane ise İngiltere’de artan belirsizliklerin iş dünyasını etkilemeye başladığını, bu yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin zayıflayabileceğini belirtti.

İngiltere'nin 29 Mart 2019 tarihinde AB'de resmen çıkması, geçiş sürecinin ise bu tarihten 31 Aralık 2020'ya kadar devam etmesi planlanıyor.

Brexit anlaşmasının ardından geçen hafta Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey'in de aralarında olduğu dört bakan istifa etmişti.

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anlaşma Brexit ingiltere İngiltere Merkez Bankası Mark Carney

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