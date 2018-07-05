FİNANS

Carney’den güçlü ekonomi mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney: - “Toplamda, son yerel veriler ekonominin büyük oranda mayıs ayında yayımlanan enflasyon raporundaki tahminlerle uyumlu olduğunu gösteriyor"

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere ekonomisinin performansına olan inancının kuvvetli olduğunu söyledi.

Newcastle kentinde düzenlenen Kuzey Santrali Zirvesi’nde konuşan Carney, İngiltere’nin ilk çeyreğinde düşük büyümenin ağırlıklı olarak mevsim şartlarından kaynaklandığına inandığını, son ekonomik verilerin daha güçlü bir ekonomik büyümeye işaret ettiğini söyledi.

İngiltere’de hane halkı harcamalarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Carney, “Toplamda, son yerel veriler ekonominin büyük oranda mayıs ayında yayımlanan enflasyon raporundaki tahminlerle uyumlu olduğunu gösteriyor. Talep, arz oranının biraz üzerinde seyrederken, yerel fiyat baskısı artıyor. “ ifadelerini kullandı.

Uzmanlar İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin son açıklamalarının ardından bankanın ağustos ayında olası bir faiz artırım karar alabileceğini düşünüyor.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinden bankanın başekonomisti Andy Haldane dahil üç üye, geçen ay yapılan toplantıda bankanın para politikası faizini artırması yönünde oy kullanmıştı.

Diğer altı üye ise bankanın para politikası faizinin yüzde 0,5 seviyesinde tutulması yönünde oy kullanmıştı.

Carney’nin açıklamalarının ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında yüzde 0,2 değer kazanarak 1,325 seviyesini gördü.

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Anahtar Kelimeler:
BoE faiz İngiltere Merkez Bankası Londra Mark Carney

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