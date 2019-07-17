Carrefour ve Glovo’dan teslimat ortaklığı

İlayda Kılıçay/ İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Fransız market zinciri Carrefour, "30 dakikada sipariş teslimi" hedefiyle, İspanyol şirket Glovo ile bir iş ortaklığı anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşmaya göre, Fransa, İspanya, İtalya ve Arjentina’daki müşteriler Carrefour’da satılan 2,500 ürünü Glovo uygulamasından sipariş edebilecek. Carrefour marketlerinden ürünleri Glovo kuryeleri teslim alarak kullanıcılara teslim edecek.

Carrefour’un e-ticaret direktörü Amelie Oudea-Castera, “ Glovo ile yaptığımız yeni iş birliğiyle birlikte kullanıcıların ihtiyacı olan ürünleri 30 dakika içinde evlerine ulaştırabileceğiz” dedi.

