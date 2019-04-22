CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

CarrefourSA’dan yapılan açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bu yıl Ramazan Ayı’nda tüketicilerine sunduğu dört farklı Ramazan kolileriyle iftar ve sahur sofralarına bereket getiriyor. Bu yıl CarrefourSA’nın, her bütçe için oluşturduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 15, Süper Ramazan Kolisi’nde 23, Mega Ramazan Kolisi’nde 26 ve Lüks Ramazan Kolisi’nde ise 35 farklı ürün bulunuyor. CarrefourSA’nın 71,65 TL yerine yüzde 47 indirim ile 37,90 TL’den sunduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg osmancık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg pilavlık bulgur, 500 g buğday, 500 g doğu karadeniz çay, 830 g domates salçası, 2 adet 500’er g burgu makarna, 54 g mercimek çorbası, 6’lı tavuk bulyon, 750 g tuz, 1 adet sakızlı muhallebi 1 litre kola ve 1 litre portakallı gazoz olmak üzere toplam 15 farklı ürün yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi’ kapsamında Süper Ramazan Kolisi’ni 110,75 yerine 64,90 TL’ye, Mega Ramazan Kolisi’ni 130,30 yerine 82,90 TL’ye, Lüks Ramazan Kolisi’ni ise 214,25 yerine 119,90 TL’ye satışa sunduğunu açıkladı. Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolilerini Axess ile satın alanlara ekstra yüzde 10 indirim verildiği belirtildi.

İNTERNET VE TELEFON İLE SİPARİŞ İMKÂNI

Ramazan kolileri için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de satın alma alternatifi sunulduğu da hatırlatıldı. Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor. Aynı zamanda Ramazan kolileri için 444 10 00 numaralı hattan da sipariş verilebilecek.

