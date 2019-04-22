FİNANS

CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

CarrefourSA, Ramazan Ayı’na özel 4 farklı ramazan kolisini 37,90 ila 119,90 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunduğunu açıkladı.

CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

İSTANBUL, (DHA)- CarrefourSA, Ramazan Ayı’na özel 4 farklı ramazan kolisini 37,90 ila 119,90 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunduğunu açıkladı.

CarrefourSA’dan yapılan açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bu yıl Ramazan Ayı’nda tüketicilerine sunduğu dört farklı Ramazan kolileriyle iftar ve sahur sofralarına bereket getiriyor. Bu yıl CarrefourSA’nın, her bütçe için oluşturduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 15, Süper Ramazan Kolisi’nde 23, Mega Ramazan Kolisi’nde 26 ve Lüks Ramazan Kolisi’nde ise 35 farklı ürün bulunuyor. CarrefourSA’nın 71,65 TL yerine yüzde 47 indirim ile 37,90 TL’den sunduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg osmancık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg pilavlık bulgur, 500 g buğday, 500 g doğu karadeniz çay, 830 g domates salçası, 2 adet 500’er g burgu makarna, 54 g mercimek çorbası, 6’lı tavuk bulyon, 750 g tuz, 1 adet sakızlı muhallebi 1 litre kola ve 1 litre portakallı gazoz olmak üzere toplam 15 farklı ürün yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi’ kapsamında Süper Ramazan Kolisi’ni 110,75 yerine 64,90 TL’ye, Mega Ramazan Kolisi’ni 130,30 yerine 82,90 TL’ye, Lüks Ramazan Kolisi’ni ise 214,25 yerine 119,90 TL’ye satışa sunduğunu açıkladı. Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolilerini Axess ile satın alanlara ekstra yüzde 10 indirim verildiği belirtildi.

İNTERNET VE TELEFON İLE SİPARİŞ İMKÂNI

Ramazan kolileri için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de satın alma alternatifi sunulduğu da hatırlatıldı. Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor. Aynı zamanda Ramazan kolileri için 444 10 00 numaralı hattan da sipariş verilebilecek.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
BetamBetam
ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldıISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Altında dikkat çeken hareketlilik!

Altında dikkat çeken hareketlilik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

2019 yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçim sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar euro DİBS ihraç ediyor

Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar euro DİBS ihraç ediyor

Betam

Betam

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

Finansal hizmetler güven endeksi Nisan’da 1.6 puan geriledi

Finansal hizmetler güven endeksi Nisan’da 1.6 puan geriledi

MİB’in yeni başkanı Emre Gencer oldu

MİB’in yeni başkanı Emre Gencer oldu

Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği

Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.