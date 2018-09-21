FİNANS

CarrefourSA, aşurelik ürünlerini müşterileri ile buluşturuyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

CarrefourSA, aşure ayı boyunca başta hipermarketleri olmak üzere 20'ye yakın markette yaklaşık 15 bin kişiye aşure ikram edecek

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, aşure ayı için fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünlerini uygun fiyatlarla müşterileri ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi, farklılıkların ahenk içinde ortak bir tadı oluşturmasının en güzel örneği ve birlikteliğin en güzel ifadesi olarak bilinen aşure ayını, başta hipermarketleri olmak üzere 20'ye yakın marketinde aşure ikram ederek müşterileri ile birlikte kutluyor.

CarrefourSA, aşure ayı boyunca yaklaşık 15 bin kişiye aşure ikram etmiş olacak.

Aşure ayının başlaması dolayısıyla CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve ünlü gurme-yazar Mehmet Yaşin tarafından CarrefourSA’nın Maltepe Park AVM’deki hipermarketinde aşure ikramı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Aşure pişirip ikram etmek, geçmişten günümüze kalan ve geleceğe aktarılması gereken çok özel bir gelenek. Böylesi bir geleneği devam ettirip müşterilerimizle paylaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. CarrefourSA olarak, aşure ayına önem veriyor, hemen her marketimizle hazırlanıyoruz. Aşure ayı boyunca başta hipermarketlerimiz olmak üzere 20'ye yakın marketimizde aşure ayı boyunca aşure ikramı gerçekleştireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Aşure ayını CarrefourSA'

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