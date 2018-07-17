FİNANS

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE organize perakende sektörünün markalarından CarrefourSA, hipermarketlerinde “outlet” dönemine başlıyor.

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE organize perakende sektörünün markalarından CarrefourSA, hipermarketlerinde “outlet” dönemine başlıyor.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İçerenköy CarrefourSA hipermarketinde, yılın 365 günü devam edecek “Outlet” dönemini başlatıyor.

TÜKETİCİLERİN DAHA FAZLA TASARRUF ETMESİ AMAÇLANIYOR

Gıda ve gıda dışı ürünlerde yüzde 30’dan yüzde 70’e varan oranlarda indirim avantajının uygulandığı CarrefourSA İçerenköy Outlet reyonunda, tüketicilere fırsatlar sunuluyor. Her ay ürünlerin yenileneceği outlet reyonlarında Temmuz ayında dizüstü bilgisayardan elektrik süpürgesine, bisikletten LED Televizyonlara, ütüden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok farklı ürün, indirimli fiyatlardan satışa çıkarak tüketicilerin daha fazla tasarruf etmesi sağlanacak.

CarrefourSA, Türkiye’de ilk defa uygulayacağı Outlet konseptini yaygınlaştırmak ve daha fazla müşterisinin tasarruf etmesini sağlamak için yakın zamanda farklı hipermarketlerine de bu hizmeti taşımayı hedefliyor. CarrefourSA, yelpazesi geniş gıda ürünlerinin yanı sıra kozmetikten oyuncağa, elektronikten beyaz eşyaya, ev tekstilinden teknolojik ürünlere kadar tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

(FOTOĞRAF)

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyorCarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

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